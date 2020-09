Quả đúng như tên, đây chính là nhân vật gây 'tiền đình' nhất phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Thời điểm hiện tại, phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà với sự tham gia của bộ ba diễn viên trẻ Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành đang được trình chiếu trở thành một trong những bộ phim hot nhất trên mạng.



Đây là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài Đây là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài gia đình , kể về biến cố của ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng đã đến với nhau một cách ngẫu nhiên và trở thành người nhà dưới sự nuôi dưỡng của 2 người cha.



Trong phim , có những người mẹ tốt nhưng bị hiểu lầm như Hạ Mai (mẹ Tử Thu) nhưng cũng có người mẹ tính cách khó hiểu, cực đoan, áp đặt lên con cái khiến người xem ghét cay ghét đắng như Trần Đình (mẹ Lăng Tiêu). Quả đúng như tên, không ít khán giả la ó đây chính là nhân vật gây tiền đình nhất phim.

Trần Đình - nhân vật gây ức chế nhất phim.



Năm xưa, vì cái chết của con gái, dù là lỗi lầm của mình nhưng Trần Đình lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Lăng Tiêu dù khi đó con trai vẫn còn quá nhỏ. Bà thường xuyên hành hạ khiến Lăng Tiêu từ bé đã mắc chứng lo âu, rơi vào trầm mặc.



Nhưng dù sao khi đó còn có một chút cảm thông cho nhân vật này bởi Trần Đình quá đau lòng, ám ảnh trước sự ra đi bất ngờ của con gái. Tuy nhiên, bà ta lại bỏ rơi con trai, ra đi biệt tích, lấy người mới và có thêm một cô con gái.

Trần Đình đúng kiểu 'khẩu phật tâm xà', bên ngoài thì tốt đẹp nói năng nhỏ nhẹ nhưng bên trong lại thường xuyên ghen ghét, đố kỵ và nghĩ xấu về người khác.



Những tưởng cứ thế là xong, ai ngờ gần chục năm sau, Trần Đình bất ngờ trở về đòi lại Lăng Tiêu, bắt cậu nhận em gái khác. Khi bị tai nạn không thể đi lại, Lăng Tiêu cũng là người phải sang Singapore chăm sóc cho mẹ, cho em.



Suốt 9 năm ròng rã, Lăng Tiêu sống như một cái máy, bị chịu hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Người gây ra điều đáng sợ này không ai khác chính là Trần Đình. Nếu không có Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại.



Đến khi về nước, Lăng Tiêu cũng phải trốn về. Đến khi về được hẳn thì Trần Đình cũng về theo, thậm chí còn sống ở gần nhà con trai. Trần Đình đúng kiểu 'khẩu phật tâm xà', bên ngoài thì tốt đẹp nói năng nhỏ nhẹ nhưng bên trong lại thường xuyên ghen ghét, đố kỵ và nghĩ xấu về người khác.

Thường xuyên khiến người xem tức ói máu.



Trước mặt thì tỏ ra thân thiện với Tiêm Tiêm, nhưng khi nói chuyện lại thường xuyên đá xoáy Tiêm Tiêm, phản đối và nói ghét cô trước mặt con trai mình. Tất cả hành động Trần Đình làm tự cho là tốt cho con trai nhưng đều khiến người xem 'ói máu'.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ