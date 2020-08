Nhân viên chết vì nhồi máu cơ tim, siêu thị dùng ô che tạm để tiếp tục bán hàng

Your browser does not support HTML5 video.

Bóc phốt gian thương bơm cao su vào tôm hùm vì không biết đó là túi tinh trùng của tôm đực

Cả nhà lưu ý là tôm hùm đực một số con có túi tinh trùng ở trên đầu, khi luộc nên nằm lẫn với thịt và dai như cao su, cả nhà đừng nhầm lẫn mà oan cho nhà hàng và người bán tôm nhé.