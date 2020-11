Nhân viên tại cây xăng tá hỏa khi phát hiện kế toán của cửa hàng đã tử vong ngay trong giờ nghỉ trưa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa nay 19/11, nhân viên tại cây xăng dầu 42 thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hốt hoảng phát hiện chị thi thể chị Vũ Thị G.(SN 1973, là kế toán tại cây xăng) đã lạnh ngắt trong phòng ngủ, rất có thể chị đã tử vong vài giờ trước đó.

Ngay lập tức nhân viên cây xăng đã gọi điện báo cho công an huyện Nam Đàn đến để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của nạn nhân

Công an huyện Nam Đàn cho biết mọi hoạt động tại cửa hàng xăng dầu đều có camera ghi lại.

Điều tra vụ việc nữ kế toán tử vong bất thường tại cây xăng khi đang trong giờ nghỉ trưa

Ông Doãn Thanh Minh, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 42 cho biết: “Tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và chưa có kết luận nên chưa cung cấp được thông tin vụ việc”.

Ông Nguyễn Sỹ Văn - Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cũng cho biết, sự việc xảy ra trong giờ nghỉ trưa nên ít người để ý đến, chị G. ở trong phòng ngủ chốt cửa để ngủ, đến khi có người phát hiện thì chị đã tử vong.

nghi ngờ về cái chết đột ngột của chị G. có uẩn khúc nên đã nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Ông Văn cho biết, “Sau khi xem camera, phía công an và gia đình xác định chị G. tử vong do đột quỵ nên không tiến hành điều tra. Gia đình cũng vừa xin được đưa thi thể chị về mai táng”. Tuy nhiên, gia đình chị G. sau đó đã đến hiện trường vànhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Em trai của nạn nhân - anh Vũ Văn Chương cho biết: "Chị G. không có tiền sử bệnh tật, hoàn toàn khỏe mạnh, việc cửa hàng báo thông tin là chị bị đột tử thì gia đình thấy nhiều khúc mắc, bất thường. Chúng tôi đã mời cơ quan công an, pháp y vào cuộc làm rõ".

Hiện Công an huyện Nam Đàn, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thiên Bình/SKCĐ