Nhập môn Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) cho người mới bắt đầu (kỳ 2)

Như đã nói ở phần trước, Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) là 1 game có hệ thống tướng vô cùng đồ sộ với 149 tướng cùng những kĩ năng riêng biệt. Tuy mỗi tướng có khả năng khác nhau, nhìn chung 4 kĩ năng này sẽ được sử dụng qua 4 phím tắt là Q, W, E, R; trong đó kĩ năng R (tức Ulti - Ultimate) sẽ là kĩ năng quan trọng bậc nhất.

Ngoài 4 kĩ năng cá nhân và 1 nội tại riêng của mỗi tướng ra thì có 9 phép bổ trợ (đã loại trừ 2 phép bổ trợ dành riêng cho ARAM) để lựa chọn cho mỗi trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Trước mỗi trận đấu, người chơi được quyền lựa chọn 2 phép bổ trợ mà mình nghĩ là phù hợp cho tướng cũng như khắc chế tướng đối phương. Với nhiều lựa chọn như vậy người chơi mới thường 'đau đầu' khi tìm cách sử dụng phép bổ trợ hợp lý.



Tốc Biến cho phép tướng di chuyển 1 khoảng ngắn trong chớp mắt. Phép bổ trợ này thường được dùng để chạy trốn hoặc vọt lên đủ tầm để kết liễu đối phương. Bởi tính đa đụng của nó, Tốc Biến là phép bổ trợ được sử dụng nhiều nhất trên chiến trường công lý. Tuy nhiên điều này khiến Tốc Biến trở thành một điểm trừ dễ nhận thấy, bởi những người chơi giỏi có thể phán đoán trước lúc nào đối phương định sử dụng Tốc Biến để tốc biến trước hoặc sử dụng kĩ năng định hướng tới nơi đoán trước. Một điểm trừ khác chính là tốc biến có thời gian hồi chiêu lâu nhất (ngang với Dịch Chuyển) là 5 phút. Dù vậy, Tốc Biến vẫn được các người chơi ưa thích sử dụng, thường kết hợp với 1 phép bổ trợ khác.



Trừng Phạt là phép bổ trợ dùng để gây sát thương chuẩn lên quái hoặc lính (hay lên tướng sau khi nâng cấp). Khác với Tốc Biến là phép bổ trợ được lựa chọn nhiều nhất, Trừng Phạt là phép bổ trợ bắt buộc cho người đi rừng, bởi vì nếu không có Trừng Phạt, người đi rừng không thể mua đồ đi rừng và sẽ nhận ít kinh nghiệm hơn từ quái rừng. Phép bổ trợ này cũng rất quan trọng, sẽ giúp người chơi hồi máu bằng cách sử dụng Trừng Phạt lên quái ở thời điểm đầu trận, hoặc giúp người chơi có nhiều khả năng cướp được quái khủng hơn ở cuối trận với 1000 sát thương chuẩn ở cấp cao nhất.



Thiêu Đốt cũng là một phép bổ trợ thường thấy trong Liên Minh Huyền Thoại. Phép bổ trở này gây sát thương chuẩn theo thời gian lên tướng địch; nó thường được sử dụng bởi người chơi hổ báo muốn tối đa hóa sát thương và “hành hạ” đối thủ cùng đường hết sức có thể. Phép bổ trợ này thường được cầm bởi người đi đường giữa, người đi hỗ trợ, người đi đường trên hay thậm chí người đi rừng (khi người này không sử dụng Tốc Biến do tướng có sẵn một kĩ năng tương tự).



Trong khi đó, với những người chơi đi đường đơn, Dịch Chuyển là sự lựa chọn an toàn số một. Phép bổ trợ giúp người chơi di chuyển một khoảng cách rất xa, có thể sử dụng để ăn lính, bảo vệ trụ hay tham gia hạ gục tướng địch và quái khủng. Dù vậy, phép bổ trợ này có 2 điểm trừ là thời gian hồi lâu và lúc sử dụng có một khoảng thời gian chờ khiến tướng bạn không thể cử động. Thời gian này thường được tướng địch tận dụng để gây sát thương lên bạn hoặc ngăn cản bạn dịch chuyển bằng một kĩ năng khống chế.



Hồi Máu hồi cho bạn và một đồng đội một lượng máu và tăng tốc độ di chuyển trong một giây. Phép bổ trợ này thường được dùng bởi tướng sát thương chủ lực vì tướng này rất yếu ớt ở giai đoạn đầu trận và cần càng nhiều sự bảo vệ càng tốt. Bởi vì phép bổ trợ này hồi máu cho 2 nhân vật, Hồi Máu thường được sử dụng ở đường dưới nhiều nhất. Đôi khi tướng sát thương chủ lực không muốn dùng Hồi Máu, tướng hỗ trợ sẽ là người mang nó.



Một lựa chọn khác tương tự như Hồi Máu mà người chơi đường giữa hay người chơi đường dưới hay sử dụng đó chính là Lá Chắn. Lá Chắn tạo một thanh máu màu xám bảo vệ người chơi khỏi một lượng sát thương lớn trong 2 giây. Sự khác biệt giữa Lá Chắn và Hồi Máu chính là Lá Chắn có hồi chiêu ngắn hơn và lượng lá chắn tạo ra lớn hơn hẳn lượng máu hồi của Hồi Máu cùng cấp. Tuy nhiên, lượng lá chắn này chỉ tồn tại trong 2 giây nên người chơi đối địch có thể tính toán thời gian lá chắn biến mất để tiếp tục tấn công, hay gây sát thương theo thời gian bằng kĩ năng.



Phép bổ trợ Kiệt Sức cũng là một phép bổ trợ người chơi sẽ gặp rất nhiều trên chiến trường công lý. Kiệt Sức làm giảm sát thương đối phương gây ra và giảm tốc độ di chuyển của chúng, khiến phép bổ trợ này rất quan trọng khi bạn đi đường cùng một tướng chuyên dồn sát thương. Tướng hỗ trợ cũng hay sử dụng phép bổ trợ này khi muốn bảo vệ tướng đường dưới thật tốt thay vì sử dụng Thiêu Đốt để tập trung tiêu diệt tướng đối phương.



Một phép bổ trợ ít thường thấy trong Liên Minh Huyền Thoại là Tốc Hành vì phép bổ trợ này chỉ được sử dụng bởi một số tướng đặc biệt. Bởi khả năng tăng tốc độ di chuyển cho tướng trong một khoảng thời gian dài, những tướng hay sử dụng Tốc Hành là những tướng cần tốc độ di chuyển để áp sát tướng đối phương và gây sát thương bởi họ không có kĩ năng kéo hay kĩ năng áp sát mà chỉ có thể đi bộ. Phép bổ trợ này thường được dùng bởi tướng đi đường trên, tướng đường giữa và một vài tướng đi rừng.



Thanh Tẩy cũng là một phép bổ trợ lựa chọn dựa trên tướng nhưng khác với Tốc Hành, Thanh Tẩy chỉ nên sử dụng khi bạn thấy tướng đối phương có rất nhiều kĩ năng khống chế. Thanh Tẩy cho phép tướng loại bỏ toàn bộ kĩ năng khống chế trên bản thân và giảm thời gian của các kĩ năng khống chế sau đó đi 65%. Phép bổ trợ này thường được sử dụng bởi tướng đường giữa và tướng đường dưới vì họ là những tướng gây sát thương chủ lực lên đối phương và cũng là đối tượng được nhắm đến đầu tiên khi tham gia giao tranh tổng. Tuy nhiên, phép bổ trợ này rất khó được tận dụng bởi người mới chơi bởi họ thiếu thông tin về tướng cũng như chưa có đủ kĩ năng để biết sử dụng lúc nào cho chính xác, vậy nên người mới chơi nên sử dụng những phép bảo vệ cơ bản như Hồi Máu hoặc Lá Chắn.



Theo Linh Chi/SKCĐ