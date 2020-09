Nhập môn Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) cho người mới bắt đầu (kỳ 3)

Sau hơn 10 năm phát hành, Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) vẫn luôn được cộng đồng game thủ trong nước và quốc tế yêu mến, luôn nằm trong những top trò chơi đông người chơi nhất thế giới với vô số giải đấu e-sport nổi tiếng. Với nhiều tính năng hấp dẫn, lối chơi thú vị và hàng loạt tướng (Champion) độc đáo, LoL liên tục đón nhận những người chơi mới hằng ngày.



Dù vậy, để thành thạo toàn bộ kĩ năng và từng tướng trong Dù vậy, để thành thạo toàn bộ kĩ năng và từng tướng trong game không phải là điều dễ dàng, do đó người mới chơi thường gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là một vài điểm mà người mới bắt đầu cần lưu ý:



Trao đổi chiêu thức



Trao đổi chiêu thức trong Liên Minh Huyền Thoại ám chỉ việc người chơi tấn công tướng địch. Định nghĩa của hành động này rất đơn giản nhưng khi người chơi có thể tấn công địch thì địch cũng có thể tấn công người chơi, do đó thường được gọi là “trao đổi”. Điểm cốt lõi của trao đổi chiêu thức là làm sao cho tướng địch gây ít sát thương lên người chơi hơn lượng sát thương người chơi gây lên tướng địch. Hành động trao đổi chiêu thức đơn giản nhất là tấn công tướng địch bằng đòn đánh thường hoặc kĩ năng khi tướng địch chuẩn bị farm quái khiến tướng địch không thể tấn công lại (hành động này còn gọi là trao đổi miễn phí). Việc trao đổi chiêu thức tùy vào việc người chơi sử dụng tướng nào và tướng địch là tướng nào để đạt hiệu quả cao nhất.

Trao đổi chiêu thức thường thấy

Nếu người chơi sử dụng tướng tay dài và đối phương dùng tướng tay ngắn, người chơi nên lợi dụng tầm đánh xa để tấn công đối phương mỗi khi họ có ý định last hit (pha tấn công cuối); nếu người chơi sử dụng tướng có tầm chiêu thức xa như Xerath, người chơi cần sử dụng kĩ năng tầm xa để "cấu" máu đối phương; nếu người chơi sử dụng tới có các chiêu thức dồn sát thương như Sylas, người chơi cần phải canh thời điểm tướng địch sử dụng chiêu thức để rút ít máu hay farm lính để lao vào dồn sát thương rồi rút về trước khi tướng địch kịp hồi chiêu.

Bởi số lượng tướng khổng lồ lên tới 149 tướng (và có thể gia tăng trong tương lai), người chơi có thể sử dụng nhiều tướng khác nhau và gặp nhiều tướng địch khác nhau, đây là điều khiến cho mỗi trận đấu trở nên không đồng nhất và cũng là điểm hấp dẫn của trò chơi này. Do đó, để có thể trao đổi chiêu thức tốt cần nhiều kinh nghiệm từ người chơi, từ sự hiểu biết của người chơi với tướng mình đang sử dụng và tướng của đối phương tới khả năng phân tích điểm mạnh và yếu giữa 2 tướng.

Mua đồ



Mặc dù số lượng đồ trong cửa hàng khá đồ sộ, nhưng khi người chơi sử dụng một tướng trong nhiều trận sẽ thấy mình hầu như mua đi mua lại một số món đồ. Nguyên do là bởi vì mỗi tướng sẽ có 1 hoặc 2 món đồ “tủ” được lên trong tất cả các trận và hầu như tất cả các tướng đều đi giày (trừ Cassiopeia) nên chỉ còn 3 vị trí để mua đồ tùy chọn; thậm chí những đồ tùy chọn này thường cũng được mua đi mua lại nhiều lần.

Champion Yasuo

Ví dụ như vị tướng nổi tiếng nhất Liên Minh Huyền Thoại là Yasuo thuộc kiểu tướng gây sát thương chí mạng sẽ mua 2 món đồ “tủ” là "Vô Cực Kiếm" cùng "Dao Điện Statikk" hoặc "Ma Vũ Song Kiếm", sau đó tùy vào lối chơi cũng như các tướng địch mà người chơi có thể mua những món đồ tùy chọn khác nhau. Nếu người chơi cảm thấy mình rất khỏe thì có thể mua "Huyết Kiếm" để tăng sát thương và hút máu; nếu tướng đối phương có nhiều khống chế thì có thể lên "Đao Thủy Ngân" để sử dụng "Giải Thuật"; nếu tướng đối phương sát thương phép hoặc sát thương vật lý khỏe quá thì có thể lên "Đao Tím" hoặc "Khiên Băng Randuin"; hay nếu người chơi sợ bị dồn sát thương thì có thể lên "Vũ Điệu Tử Thần" hoặc " Giáp Thiên Thần " . Về cơ bản, việc mua đồ trong LOL thường liên quan đến lane (đường đi) mà tướng được chọn di chuyển và dựa trên thông tin của đối thủ.

Những món đồ tùy chọn này không chỉ được sử dụng cho Yasuo mà hầu như tất cả các tướng gây sát thương vật lý chủ lực khác. Một trận đấu có thể kết thúc khi người chơi mới lên tới đồ thứ 5, tuy nhiên nếu trận đấu được kéo dài và tất cả mọi người đều có đủ 6 trang bị thì những món đồ tùy chọn sẽ trở nên rất quan trọng. Tất nhiên sự thực thì những món đồ “tủ” mua lúc đầu trận sẽ quan trọng hơn vì nó ảnh hưởng tới sức mạnh và khả năng thắng đầu trận của tướng. Người chơi sẽ cần kinh nghiệm ở việc xác định hướng lên đồ của đối phương cũng như mình cần những món đồ nào để trở nên mạnh mẽ. Dù vậy, do số lượng tướng và đồ "tủ" quá đồ sộ nên người chơi cần lưu ý chọn và tham khảo trên website cũng như kênh youtube chính của trò chơi.





Ngọc bổ trợ

Bảng ngọc bổ trợ được người chơi sắp xếp đầu trận đấu



Ngọc bổ trợ là thứ thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa người chơi với nhau vì đó là thứ duy nhất người chơi có thể tự chuẩn bị trước khi vào trận đấu. Ngọc bổ trợ có 5 nhánh và mỗi nhánh có 3 đến 4 ngọc siêu cấp, cho phép người chơi tùy ý xác định lối chơi của mình. Việc lựa chọn ngọc siêu cấp rất quan trọng vì lối chơi cũng như việc lên đồ phụ thuộc rất nhiều vào điều này.

Để có thể xác định gnọc bộ trợ nào để sử dụng trong trận đấu phụ thuộc vào tướng người chơi sử dụng và tướng của đối phương cũng như vị trí của người chơi trong trận đấu, cũng như lối lên đồ mà người chơi "mường tượng" sẵn trong trận đấu này. Ví dụ như nếu người chơi sử dụng tướng sát thương vật lý tay dài ở vị trí đường dưới, những ngọc siêu cấp người chơi thường dùng là "Sẵn Sàng Tấn Công" và "Nhịp Độ Chết Người"; hay nếu người chơi sử dụng tướng chuyên "cấu rỉa" như Xerath, Zoe thì nên sử dụng "Triệu Hồi Aery", "Thiên Thạch Bí Ẩn" hay "Thu Thập Hắc Ám"; còn "Quyền Năng Bất Diệt" cùng "Dư Chấn" là 2 lựa chọn hoàn hảo cho người chơi lên thuần tank.

Với những người chơi mới bắt đầu, tối hơn hết là bạn hãy nhờ một người chơi khác có kinh nghiệm chuẩn bị ngọc bổ trợ giúp bạn hoặc tìm một bảng ngọc online cho tướng bạn sử dụng và sau đó thay đổi tùy theo lối chơi của mình khi sau khi đã có kinh nghiệm nhất định với tướng.

Theo Linh Chi/SKCĐ