Ăn quả đào mua từ gánh hàng rong, 30 phút sau nhập viện khẩn cấp vì suy thận

Gia đình cho hay, buổi sáng bà T. mua đào từ gánh hàng rong. Ăn một quả đào thì 30 phút sau bà T. bị đau bụng, nôn, tiêu chảy liên tục, dẫn đến mất nước trầm trọng. Người nhà đưa bà T. đến viện gần nhà.

Quả đào được bán rong khắp các chợ và vỉa hè

Thời điểm nhập viện, bà T. có biểu hiện sốc, tụt huyết áp và suy thận nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai. May mắn được điều trị kịp thời nên tình trạng Sức Khỏe của bệnh nhân T. đã cải thiện tốt.



TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hiện chưa thể khẳng định chính xác căn nguyên khiến bệnh nhân T. gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, dựa trên bệnh cảnh của người bệnh, các bác sĩ nghi có thể do một trong hai nguyên nhân.

Thứ nhất, bệnh nhân có thể bị ngộ độc do hóa chất bảo quản thực phẩm. Hoa quả ở gánh hàng rong không loại trừ khả năng được sử dụng chất bảo quản một cách tùy tiện.



Nguyên nhân thứ hai có thể là độc tố vi khuẩn trong trái đào (nguyên nhân này ít căn cứ hơn).

Theo BS Nguyên, ngộ độc thực phẩm có các triệu chứng điển hình như nôn, đau bụng, tiêu chảy. Nếu nhiều người cùng ăn một loại thực phẩm nghi ngờ sẽ có biểu hiện tương tự nhau.

Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị rối loạn cảm giác, tê bì, yếu liệt, co giật, mạch không đều, tụt huyết áp, khó thở... Khi có các dấu hiệu nặng, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Đào là loại trái cây phổ biến vào mùa hè nhưng trên thị trường Việt Nam có nhiều loại đào với nguồn gốc khác nhau. Các loại đào được trồng trong nước thường là đào Sa Pa, đào mỏ quạ ở Sơn La, Lào Cai. Loại đào này trái cứng, màu xanh hoặc hồng phấn, ăn có vị chua ngọt, thịt giòn, lớp vỏ bên ngoài hơi nhiều lông.

Trên thị trường có rất nhiều loại đào



Trong khi đó các loại đào nhập khẩu từ Trung Quốc như loại đào vỏ nhẵn màu đỏ, hay đào tiên trái to, thịt mềm.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn quả đào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Mùa hè vi khuẩn có điều kiện sinh sôi phát triển mạnh, người dân cần ăn chín, uống sôi; chọn thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh đúng yêu cầu; tách riêng thực phẩm sống và chín, kể cả các dụng cụ chế biến, chứa đựng; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.



Trong khâu bảo quản hoa quả, nên nhớ chọn hoa quả tươi, rửa sạch để ráo nước bảo quản trong tủ lạnh, bọc trng túi nilon để tránh nhiễm khuẩn.

Cách làm trà đào cam sả tươi mát cho ngày hè. Nguồn: Cookstar Asia