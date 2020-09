Nhật Bản lên án 2 phụ nữ Việt trộm nho “Shine Muscat” rồi hành hung quản lý vườn khi bị phát hiện

Danh tính 2 người này được xác định là Trần Thị Liễu (20 tuổi, thực tập sinh) và Doãn Thị Kim Hiếu (32 tuổi). Hai người này sống cùng nhau tại Shinno, thành phố Nakano, Nhật Bản.

Liễu và Hiếu đã lẻn vào trong vườn nho ăn trộm loại nho có tên “Shine Muscat”. Trong quá trình trộm cắp thì cả hai bị người quản lý cánh đồng phát hiện.

Khi bị người quản lý giữ lại thì Liễu và Hiếu đã giằng co nhằm thoát thân. Đúng lúc này, Liễu cắn vào cánh tay phải người quản lý khiên anh ta bị thương. Cánh sát địa phương cho biết, đây chính là tình tiết tăng nặng tội Liễu. Bởi cô ta đã cướp bóc lại còn gây thương tích cho người khác.

2 người phụ nữ Việt bị bắt vì ăn trộm nho ở Nhật (ảnh minh họa)

Trong lúc Liễu và người quản lý giằng co thì Hiếu nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường . Tuy nhiên, sau đó không lâu thì Hiếu bị bắt.

Nói về việc mất trộm, quản lý cánh đồng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên, trước đó, vườn nho đã nhiều lần bị mất trộm.

Về trùm nho “Shine Muscat” mà Liễu và Hiếu ăn trộm, theo truyền thông phương, đây là một trong những giống nho đắt đỏ ở Nhật Bản, có loại lên tới vài man (khoảng vài triệu đồng/trùm). “Shine Muscat” có tên gọi tiếng Việt là nho mâu đơn.

Loại nho này có chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, vitamin K, vitamin B6,… cùng nhiều loại khoáng chất có giá trị như magie, sắt, kali,… Không chỉ vậy, nho mẫu đơn cũng cung cấp nhiều chất chống oxy hóa rất tốt cho tim mạch, huyết áp cao. Chúng cũng rất tốt cho mắt, não và trí nhớ. Vỏ nho rất tốt cho Sức Khỏe như: tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, có tác dụng thải độc tố,…