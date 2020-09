Nhật Kim Anh bức xúc đăng đàn vì lời chúc mừng sinh nhật con trai "kém duyên" tới từ giáo viên

Vấn đề tranh giành quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ đã kéo dài dai dẳng không thôi suốt một thời gian dài. Cả hai liên tục đưa ra nhiều lý lẽ để được đón con về nhưng đây vẫn là một cuộc chiến dai dẳng chưa có hồi kết.

Mới đây Nhật Kim Anh tiếp tục đăng đàn tỏ rõ sự bức xúc khi bị cô giáo của con trai lãng quên trong tiệc sinh nhật bé. Câu chuyện này hiện đang gây tranh cãi rầm rộ trên MXH. Cụ thể cô giáo đã viết lời chúc: "Cô và các bạn lớp lá 1 chúc bạn Ngô Bửu Long vui vẻ, đẹp trai, có nhiều quà, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cô. Hiếu thảo, vâng lời ông bà nội và ba Lộc". Nữ diễn viên buồn bã trách móc: "Cô giáo không hề biết có sự tồn tại của mẹ trên cõi đời này tin ạ".

Lời chúc kì lạ của cô giáo

Lời chúc mừng "kém duyên" này tới từ giáo viên và nhà trường như một lời khẳng định rằng con của Nhật Kim Anh không có mẹ, vô cùng xót xa. Không biết do cố tình hay vô ý nhưng hành động của cô giáo đã khiến rất nhiều người, loạt nghệ sĩ cảm thấy bức xúc, không đồng tình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: "Ủa? Kỳ vậy? Tự đẻ được à? Cô giáo gì kỳ vậy?". Ca sĩ Quang Hà cũng bức xúc thay cho Nhật Kim Anh: "Chắc ba Lộc tự đẻ nên đòi quyền nuôi á".

Nhiều người nổi tiếng vào bênh vực Nhật Kim Anh

Để minh chứng đây không phải là một hành động câu like, trả đũa chồng cũ, nữ diễn viên trả lời bình luận của đàn anh thân thiết như sau: "Hic. Em đọc mà sốc. Em ước gì đây chỉ là hình có ai đó photoshop phá mình. Nhưng không phải đây chính là sự thật. Do chính ông cóc của tin là ông ngoại của Bửu Lộc đăng thì không thể giả được!".

Trước đó, Nhật Kim Anh cũng bày tỏ tâm trạng vừa vui vừa buồn khi gặp lại con trai sau nhiều ngày xa cách. Mặc dù chồng cũ đã cho cô gặp con trai trong ngày sinh nhật bé nhưng hai mẹ con vẫn phải chịu sự giám sát chứ không được thoải mái đi chơi.

Nhật Kim Anh ngay cả đón sinh nhật với con cũng không được trọn vẹn

Nữ diễn viên gửi lời chúc mừng sinh nhật con trai: “Mẹ biết 18 giờ 30 ngày 20/9, ba con tổ chức sinh nhật cho con tại nhà riêng... để tránh làm phiền gia đình nội. Mẹ đã không ở đến khai tiệc vì mẹ biết cũng chẳng ai thích sự có mặt của mẹ. Nên mẹ đã về trước để dành thời gian ấy cho bên nội vui vẻ và sum vầy. Con trai đừng buồn mẹ nhé!!!”.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ