Nhật Kim Anh và những đoạn tình duyên trắc trở, tin đồn `tiểu tam`, đổ vỡ hôn nhân đủ cả

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985 tại Thanh Hóa ) là một nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Việt Nam. Cô được khán gải biết tới nhiều nhất qua ca khúc để đời như "Lâu đài cát", "Tiếng vĩ cầm"... Trước những lùm xùm bị thành viên Hồ Gia Hùng của nhóm HKT tố cáo Nhật Kim Anh và TiTi có quan hệ bất chính, tình trường của cựu nữ ca sĩ lại một lần nữa bị lên bàn cân và mổ xẻ.

Cộng đồng mạng xôn xao kể từ đoạn livestream của Hồ Gia Hùng (thành viên nhóm HKT) tố thành viên cùng nhóm TiTi cặp kè với nữ diễn viên/ca sĩ Nhật Kim Anh.

Hình ảnh trích từ livestream của Hồ Gia Hùng.

Trong video, do bị nhiều người xem so sánh với TiTi, Hồ Gia Hùng tỏ thái độ bức xúc, tức giận và cho hay, mỉa mai TiTi có cuộc sống sung túc, vương giả, đi xế hộp Range Rover, thậm chí có được chức giám đốc trong công ty mỹ phẩm của Nhật Kim Anh là do 2 người này có quan hệ ngoài luồng chứ không đơn thuần là cấp trên, cấp dưới.

Những hình ảnh TiTi và Nhật Kim Anh quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm chung.

Nam ca sĩ cảm thấy bất công cho vợ hiện tại của TiTi tên là T.T, cả hai có một đứa con chung. Cuộc tình này là do Hồ Gia Hùng mai mối mà thành.

Cả TiTi và Nhật Kim Anh đều đã lên tiếng chỉ trích Hồ Gia Hùng cũng như phủ nhận tin đồn trên và cho rằng anh này đang "dựa hơi" để đánh bóng tên tuổi.

Tuy thường xuất hiện cùng nhau nhưng cả hai khẳng định mình không có quan hệ bất chính.

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Kim Anh nhận về nhiều tin đồn tình ái không hay. 10 năm về trước khi Nhật Kim Anh cũng từng mang tiếng là 'tiểu tam' khi có tin đồn hẹn hò tình ái với diễn viên Thiên Bảo, một người đã có gia đình

Hai người quen nhau trên phim trường của bộ phim "Thái sư Trần Thủ Độ" và tin sốt dẻo này đã làm mưa làm gió trên các mặt báo một thời, khiến Nhật Kim Anh bị chỉ trích nặng nề.

Những hình ảnh thân thiết giữa Nhật Kim Anh và Thiên Bảo khiến tin đồn rộ lên.

Tuy Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này và khẳng định mối quan hệ của mình và Thiên Bảo chỉ là "bạn bè thân thiết 3 năm" nhưng cũng không cứu vớt nổi hôn nhân của người bạn diễn. Vợ Thiên Bảo chia sẻ mình bị tổn thương nặng nề khi biết thông tin này và con chung của hai người cũng không dám đến trường vì xấu hổ. Nhật Kim Anh mang danh "kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình" và "tiểu tam" cũng bởi vậy.

Sau câu chuyện ồn ào với diễn viên Thiên Bảo, Nhật Kim Anh lại rơi vào nỗi khổ khi bị bạn trai định cư ở Mỹ lừa dối. Cả hai vốn đã tính đến chuyện trăm năm nhưng khi phát hiện anh này bắt cá hai tay, cô quyết định lặng lẽ ra đi, kết thúc chuyện tình này và không làm ầm ĩ.

Xinh đẹp và thành công trong kinh doanh nhưng tình duyên của Nhật Kim Anh khá lận đận.

Những tưởng Nhật Kim Anh đã chính thức tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối cùng bên cạnh Bửu Lộc khi cả hai kết hôn và mang thái ngay sau đó ít lâu. Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài khi tin đồn gia đình Nhật Kim Anh "cơm không lành canh không ngọt" râm ran xuất hiện từ năm 2016. Cả hai không còn xuất hiện tình cảm bên nhau tại các sự kiện. Thậm chí, Nhật Kim Anh đón sinh nhật một mình cùng con trai và các fan mà không có một lời chúc mừng từ chồng. Cô hạn chế chia sẻ về ông xã trên mặt báo. Đến năm 2019, cô mới chính thức công bố thông tin ly hôn trên mặt báo.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Nhật Kim Anh không được lâu.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi cựu ca sĩ và chồng còn phải trải qua những cuộc kiện tụng giành quyền nuôi con căng thẳng tốn nhiều giấy mực của các báo. Và phải tới tháng 3/2020, vụ kiện tụng mới chính thức khép lại và Nhật Kim Anh là người được quyền nuôi con

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ