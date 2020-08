Mặc ồn ào hẹn hò với TiTi (HKT), Nhật Kim Anh tậu xế hộp 5 tỷ tự tặng sinh nhật mình

Thời gian qua, mối quan hệ giữa TiTi (HKT) và Nhật Kim Anh vẫn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn dù cả 2 người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt cùng những dấu hiệu được fan soi ra khiến dân tình càng không ngừng đồn đoán về chuyện tình cảm của cả hai.

Cách đây mấy ngày, vào dịp sinh nhật của nữ ca sĩ/diễn viên Nhật Kim Anh (15/8), TiTi đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh bó hoa to màu hồng hình trái tim cùng dòng chia sẻ vô cùng ngọt ngào: 'Yêu em'. Sau đó, Nhật Kim Anh khi chia sẻ quà sinh nhật đã vô tình để lộ cả bó hoa 'Yêu em' của TiTi ở trong đó.

Mối quan hệ giữa TiTi (HKT) và Nhật Kim Anh vẫn là một dấu hỏi lớn.



Thế nhưng, có vẻ nhưng nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa không quan tâm quá nhiều đến những đồn đoán của cư dân mạng. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như mua sắm, tập gym...

Đặc biệt, mới đây Nhật Kim Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh vừa tậu được một chiếc xế hộp mới để tự tặng bản thân nhân dịp sinh nhật tuổi 35.

Nhật Kim Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh vừa tậu được một chiếc xế hộp mới để tự tặng bản thân nhân dịp sinh nhật tuổi 35.

Cụ thể, cô háo hức chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Chào mừng em yêu chính thức về với chị! Bao năm nỗ lực mới rinh nổi em nó. Cứ tà tà có nhiêu sống bấy nhiêu thôi! Nghề diễn viên khổ lắm cày hơn chục năm mới mua nổi chiếc xe cho riêng mình vào tháng sinh nhật! Thôi ráng diễn thêm vài năm nữa để có tiền đô và vài căn nhà cho có với người ta".

Chiếc xế hộp đời mới có giá lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Khi nhìn những hình ảnh mà nữ ca sĩ/diễn viên chia sẻ, nhiều người tinh ý phát hiện đây là chiếc xế hộp đời mới có giá lên tới hơn 5 tỷ đồng. Điều này đủ thấy Nhật Kim Anh đại gia và chịu chơi thế nào. Cách đây chưa đầy một tháng, cô cũng mới tậu cho mình một chiếc Limousine hạng sang nội thất cao cấp để phục vụ cho công việc của mình.

Cách đây chưa đầy một tháng, cô cũng mới tậu cho mình một chiếc Limousine hạng sang.

Ngoài ca sĩ, diễn viên, Nhật Kim Anh còn điều hành công ty riêng, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi khiến cô ngày càng giàu có với mức thu nhập khủng. Ngoài dàn xế hộp tiền tỉ, Nhật Kim anh còn đang sở hữu 1 căn biệt thự nhà vườn sang trọng và đầy đủ tiện nghi.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ