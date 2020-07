Dòng nhật ký chua xót hé lộ linh cảm chết chóc và sự bế tắc của người em vụ thảm sát ở Thái Nguyên

Chiều tối ngày 8/7, HĐXX tại TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho bị cáo Bùi Xuân Hồng (64 tuổi, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên - người truy sát cả gia đình em gái vì số tiền hơn 3 tỷ).

Theo đó, bị cáo Bùi Xuân Hồng bị tuyên án tù chung thân về tội Giết người; 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phéo vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Bên cạnh đó, về dân sự, bị cáo Hồng buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường như sau:

Bồi thường cho ông Nguyễn Thế Công (em trai ông Thành - PV) tất cả số tiền bao gồm chi phí cứu chữa cho ông Thành và bà Hà cùng chi phí ma chay là hơn 217 triệu đồng.

Bồi thường tổn thất tinh thần cho những người thừa kế thứ nhất của ông Thành và bà Hà là chị Thảo (con gái vợ chồng bà Hà - PV) và chị Hiền (con gái vợ chồng bà Hà - PV) mỗi người là 125 triệu đồng.

Bồi thường cho anh Vương (con rể vợ chồng bà Hà - PV) số tiền là 36.564.026 đồng.

Ngoài ra, chủ tọa xác định, anh Vương có một phần lỗi trong vụ này vì không trả tiền đúng hạn khiến bị cáo lâm vào hoàn cảnh khó khăn dẫn đến hành động nông nổi. Vì thế, anh V ương phải chịu 1 phần lỗi của mình bằng 1 phần 5 số tiền nêu trên là 7.312.802 đồng. Như vậy, số tiền bị cáo Bùi Xuân Hồng phải bồi thường cho anh Vương còn lại 29.251.291 đồng. Tính tổng số tiền bị cáo Hồng phải bồi thường là 496.252.291 đồng.

Ngoài bản án dành cho bị cáo Hồng thì trong phiên tòa ngàu 8/7 cũng có một nội dung khác đáng được chú ý đó là cuốn nhật ký của bị hại Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái Hồng, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên). Được biết, nhật ký được bà Hà viết từ thời điểm phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối (3/2018 đến ngày 18/8/2019).

Trong nhật ký, bà Hà cho biết, vợ chồng vô đang đứng trước bờ vực thẳm, bế tắc, lo âu, sợ hãi không tìm được lối thoát. Bởi con gái làm ăn thất bát, vay nợ khắp nơi cả xã hội đen và người thân.

Đặc biệt, trong nhật ký nổi lên trăn trở của bà Hà về món nợ của vợ chồng con gái với bị cáo Hồng. Thậm chí, trong nhật ký, bà Hà cũng tiết lộ linh cảm về chuyện chẳng lành sẽ đến với gia đình khi món nợ với ông Hồng chưa được thanh toán.

Trong nhật ký có đoạn: “Mình chỉ muốn bán ngay nhà để trả bớt gốc cho ông Hồng, phần còn lại chúng nó lo nhưng với món nợ của chúng cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Mình có cảm giác nếu không thương lượng được với ông Hồng thì cuộc thảm sát sẽ xảy ra với gia đình mình bất cứ lúc nào.

Một bên là anh em ruột thịt, một bên là con cái mình biết làm sao đây. Có lẽ mình phải chọn cho mình một lối thoát thôi chứ sống như thế này ngang với sống dở chết dở. Một điều chắc chắn rằng từ giờ đến cuối đời mình sẽ phải chịu đựng nỗi khổ hành hạ về tinh thần, sẽ không có giây phút nào thảnh thơi. Như vậy có phải là mình bị trời hành không nhỉ. Con dại cái mang mà, âu cũng là cái số.

Ước muốn của mình là được sống vui để có sức khoẻ, nhân hoà để có hạnh phúc. Bình dị vậy thôi, nhưng mình không còn được mơ đến nó.

Thương chồng, một người đàn ông quá hiền lành, quen sống an phận thủ thường, ít phải gánh vác công việc gia đình, con cái. Nay với anh là cả một cú sốc lớn khi nghe tin chuyện làm ăn thất bát, nợ nần của vợ chồng T-V. Con gái mình đẻ ra mà sao mình không thể hiểu được tính cách nó. Hay phải chăng mình sai lầm từ đâu?...

Mình sống hôm nay mà không biết ngày mai ra sao, con cái nợ hàng tỷ, vừa dây với xã hội đen, vừa làm ảnh hưởng đến cuộc sống tiền nong của anh chị em ruột thịt mình, vợ chồng mình không biết phải đối mặt ra sao… Mang tiếng là một bà tổ trưởng dân phố, làm việc gì cũng ít người chê, vậy mà chưa lúc nào mình bế tắc như lúc này…".

Trong trang nhật ký được viết ngày 31/8/2019 (2 tuần trước khi thảm án xảy ra), bà Hà trải lòng về những bất an và dự cảm chẳng lành của mình: “Hôm nay là ngày cưới cháu… sao tâm trạng mình thấy buồn và khổ tâm vô cùng. Phần vì do hoàn cảnh và điều kiện mình không lên dự được. Mình biết lỗi đều do con mình gây ra, vô tình chúng làm tan nát tình cảm gia đình anh em nhà ngoại.

Từ xưa tới nay mình luôn là người sống có trách nhiệm, lo toan cho người khác. Vậy mà bao việc lớn của gia đình bây giờ mình đều vắng mặt. Từ qua đến nay biết tin bác Hồng không hề ra dự đám cưới , mình càng cảm thấy khổ tâm hơn. Chắc lòng hận thù của bác ấy với vợ chồng T-V không thể kiềm chế nổi, rồi mình không biết sau đám cưới chuyện gì sẽ xảy ra, mình không thể lường được…".

Trước khi phiên tòa tại phiên xử được diễn ra, con gái bà Hà cũng chia sẻ về việc phát hiện cuốn nhật ký của mẹ sau khi mẹ chết. Trong cuốn nhật ký bà Hà dự cảm chẳng lành về chuyện xấu sẽ xảy đến với gia đình.

