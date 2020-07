8 tháng sau ngày mất, nhật ký Goo Hara khiến ai cũng xót xa khi hé lộ nỗi đau trong những ngày cuối

Chương trình "Spotlight" của đài JTBC đã có một buổi điều tra chuyên sâu về sự ra đi của Goo Hara và những diễn biến trong cuộc chiến pháp lý giữa gia đình cô và mẹ ruột của cô. Trong một vài phân đoạn của chương trình, nhà đài đã tiết lộ một vài trang trong nhật ký của Goo Hara, trong đó có những nội dung đau lòng khiến ai cũng nhói tim.

Chồng nhật ký của Goo Hara được JTBC chia sẻ.

Những chia sẻ trong nhật ký của Goo Hara đã phần nào làm sáng tỏ những suy nghĩ của cô về những khó khăn mà cô cảm thấy trong những năm cuối đời. Một số suy nghĩ đau buồn, tiêu cực còn được cô ghi lại từ khi cô mới chỉ là một sinh viên trẻ, một thực tập sinh đam mê với nghề.

Cũng có những tín hiệu tích cực hơn khi Goo Hara chia sẻ về việc mình quan tâm những con người thú vị trong cuộc sống của mình như thế nào và cô đã thực sự lên kế hoạch cho một tương lai thành công hơn với tài chính ổn định mà cô ấy siêng năng tiết kiệm trong suốt sự nghiệp của mình.

Những dòng quan trọng được đánh dấu bởi chuyên gia tâm lý.

Quan trọng nhất, cô còn để lại những tin nhắn về việc học cách yêu bản thân. Vậy nhưng sâu thẳm bên trong Goo Hara vẫn có những vết thương không thể lành. Cô cầu xin Chúa tha thứ cho mình và hãy truyền sức mạnh cho cô. Cô ấy dường như đang tìm cách an ủi bản thân thông qua tôn giáo khi cô ấy phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Hara cũng viết về cách cô ấy nhận thức về bản thân. Cô cảm thấy mình là người nhạy cảm và là nguyên nhân cho sự bất hạnh của chính mình. Cô biết mình có một lỗ hổng từ việc không có mẹ trong đời nhưng cô vẫn rất cố gắng tập trung hơn vào việc phải trở nên hạnh phúc trong tương lai.

Vậy mà Hara vẫn không thể thoát ra được khỏi sự dằn vặt của chính mình.

Những dòng chữ viết vội Goo Hara viết ra bộc lộ những tổn thương sâu thẳm.

Goo Hara đã liên tục có những suy nghĩ tiêu cực như sau: "Những gì bạn nói. Bạn nghĩ gì. Nó đều trở thành sự thật và được đưa vào thực tế. Tôi phải bảo vệ bản thân mình trước và biết bản thân mình rất tốt. Không, tôi biết rất rõ rằng tôi nhạy cảm hơn những người khác và tôi biết bản thân mình rất rõ đến mức nó đáng sợ. Nhưng tôi sẽ không để điều ấy đánh cắp những năng lượng tích cực và học cách tự chăm sóc bản thân để luôn suy nghĩ vui vẻ.

Tôi nhớ mẹ. Tôi nhớ và muốn cảm thấy như mẹ đang ở bên tôi. Tôi phải nuốt cảm xúc ấy vào bên trong, không để nó thoát ra. Tôi tuyệt vọng hơn bất cứ ai và tôi cảm nhận được điều ấy.

Tôi tổn thương hơn bất cứ ai trên đời và tôi nên bị tổn thương. Tôi đáng bị tổn thương".

Trong số tất cả các trang, cụm từ "Mọi thứ sẽ ổn thôi" được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. JTBC đã lấy các mục nhật ký cho một giáo sư tâm lý học tại một trường đại học để họ phân tích. Giáo sư Kim Tae Kyung nhận thấy rằng Hara liên tục sử dụng cụm từ "Mọi thứ sẽ ổn thôi" như một cách để thuyết phục bản thân rằng mọi thứ thực sự ổn.

Cô liên tục tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng đáng buồn thay sự thực không phải vậy.

Nhưng mọi chuyện thực sự tệ hơn rất nhiều khi cô luôn tự hỏi về việc liệu mình có "xứng đáng được yêu thương hay không" và điều này khiến những suy nghĩ tích cực dần rời xa Hara. Giáo sư Kim chia sẻ rằng những cụm từ này thường được sử dụng bởi những cá nhân không bao giờ được yêu thương vô điều kiện. Họ luôn phải cố gắng rất nhiều để nhận được tình yêu từ người khác nhưng điều này lại rất dễ dàng bị lấy đi. Việc bị mẹ bỏ rơi từ bé thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới nữ nghệ sĩ.

Đã gần một năm kể từ khi Goo Hara rời khỏi thế giới này. Sự vắng mặt của cô vẫn là một nỗi đau chưa nguồi đối với những người thân yêu. Anh trai và bố của Hara hiện đang trong một cuộc chiến pháp lý để ngăn chặn mẹ của họ có được quyền thừa kế của Hara và cố gắng để ngăn chặn bất kỳ đứa trẻ nào khác bị tổn thương bởi một người mẹ đã bỏ rơi chính con mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hé lộ mức án gã bạn trai cũ phải nhận sau hơn 7 tháng cố ca sĩ Goo Hara qua đời

Theo Thanh Thùy/SKCĐ