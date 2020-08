Đi nhậu về rồi xin ngủ nhờ nhà hàng xóm để giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi

Theo Dân Việt, ngày 22/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hồ Đăng Hảo (SN 1983, ngụ tỉnh Gia Lai, trú huyện Long Thành) để điều tra về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Hảo là nghi phạm có hành vi dâm ô cháu cháu O. (SN 2011) con gái ông C. (SN 1986, ngụ huyện Long Thành) theo đơn tố cáo của gia đình



Sau khi nhận được thông tin, công an đã lấy lời khai cháu O. dưới sự giám hộ của gia đình. Ngay sau đó, công an tiến hành mời Hảo tới làm việc. Hảo khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, Hảo cùng với vợ và con sinh sống ở phòng trọ ở xã Long Đức, huyện Long Thành. Khoảng 10h30 sáng 21/8, Hảo nhậu xong với bạn bè và trở về phòng trọ. Về tới phòng trọ, nghĩ không có người lớn ở nhà nên Hảo nảy sinh ý định dâm ô với cháu O.

Hảo gõ cửa phòng của cha bé O. thì bé gái 9 tuổi mặc áo thun tay sát nách đi ra mở cửa. Thấy trong phòng không có ai nên Hảo lấy lý do cho chú vào ngủ nhưng đi vào phòng thì thấy có em cháu O. là cháu A. (7 tuổi) cũng ở trong.



Theo Sài Gòn giải phóng, Hảo vào đệm nằm giữa cháu O. và cháu A. Hảo kể lại đã dùng tay đưa sờ ngực, bộ phận sinh dục cháu O. Giở trò đồi bại xong xuôi,, Hảo nói cháu O. không được kể cho ai biết rồi đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.



Sau đó, ông C. về tới nhà thấy con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì được O. kể lại sự việc. Quá căm phẫn, ông C. làm đơn tố cáo gửi công an địa phương. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 28/7, tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ việc ông lão 63 tuổi có hành vi dâm ô cháu gái của bạn.

Trước đó, ông T. có mời bạn là ông T.V.T (63 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đến nhà ăn nhậu nhiều lần nên nắm rõ giờ giấc các thành viên trong gia đình.

Đến trưa 28/7, ông T.V.T lợi dụng không có người lớn ở nhà đã giở trò dâm ô cháu nội của bạn mình là bé gái 7 tuổi. Sự việc chỉ được phát hiện khi mẹ cháu bé trong giờ làm việc tại cơ quan tình cờ mở điện thoại ra xem camera tại nhà.

Ngoài giở trò dâm ô, camera còn ghi lại được cảnh ông T.V.T khi có mặt ông nội nạn nhân ở đó thì giả vờ thân thiện giúp dọn bàn ăn. Nhưng khi không có người lớn, gã lập tức lộ bộ mặt quỷ dữ, đe dọa bé gái.

Khi phát hiện vụ việc từ camera an ninh, mẹ cháu bé đã lập tức chạy về nhà xem xét sự việc và trình báo cơ quan công an. Sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã vào cuộc xác minh thông tin, trích xuất camera an ninh và triệu tập đội tượng tình nghi để làm rõ vụ việc.

Theo Hà Ly/SKCĐ