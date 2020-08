Người đàn ông nhiễm COVID-19 sau khi trộm đồ bảo hộ từ bệnh viện vì tưởng là áo mưa

Tờ Times Now đưa tin, một người đàn ông Ấn Độ làm nghề buôn bán rau củ đã được đưa vào nhập viện Mayo ở thành phố Nagpur (Ấn Độ) sau khi tự làm bản thân bị thương trong lúc say xỉn.

Tại nhà, ông ta đã mang bộ “áo mưa” của mình ra khoe với mọi người và nói rằng, đã tốn đến 1.000 rupee (hơn 300.000 đồng) để mua nó. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng phát hiện ra đây là đồ bảo hộ của nhân viên y tế chưa không áo mưa.

Ảnh minh họa

Sau khoảng 1 ngày đem mẫu phẩm đi xét nghiệm, cơ quan y tế xác định, người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức các thành viên trong gia đình cùng với những người đã tiếp xúc với ông ta nhanh chóng bị lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng rất may mắn, tất cả họ đều cho kết quả âm tính.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ, tính đến ngày 3/8, quốc gia này đã ghi nhận 52.972 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lên đến 1,8 triệu trường hợp. Nước này trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. COVID-19 đã giết chết 38.135 người ở Ấn Độ.

