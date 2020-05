Nhiều con bò của nhà dân bất ngờ lăn ra chết, nghi bị kẻ gian đầu độc

Mới đây, Công an TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho hay đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến nhiều con bò của ông Nguyễn Sỹ Nhì (50 tuổi, trú phường Quảng Tiến) bất ngờ lăn ra chết. Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Nhì thường xuyên chăn thả đàn bò 6 con tại bãi cỏ thuộc thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư, cách nhà khoảng 100m.

Khoảng 13h ngày 27/5, ông nghe tiếng chó sủa ầm ĩ gần bãi chăn bò nên đã tò mò ra xem. Đến nơi thì ông Nhì phát hiện có 2 người đàn ông lạ mặt xuất hiện gần chỗ đàn bò của ông đang gặm cỏ. Do tưởng những người này chỉ đi ngang qua nên ông Nhì cũng không lại gần hỏi chuyện mà đi vào trong nhà, lúc này đàn bò vẫn đang gặm cỏ bình thường.

Thế nhưng khoảng 30 phút sau, ông Nhì ra cho đàn gà ăn thì tá hỏa phát hiện 3 con bò đang giãy dụa, sùi bọt mép. Ông Nhì hốt hoảng tri hô hàng xóm ứng cứu, tuy nhiên sau đó 3 con bò đã lăn ra chết. Đến sáng 28/5, một con bò khác của gia đình cũng lăn ra chết với biểu hiện tương tự. Trả lời PV Zing , ông Nhì cho hay: "Khi nghe tiếng chó sủa tôi ra xem thì thấy 2 người đàn ông lạ mặt ở gần mấy con bò. 30 phút sau tôi ra lại thấy 3 con bò đang giãy giụa, sùi bọt mép rồi chết. Con còn lại cũng chết với biểu hiện tương tự. Trước khi chết bò nhà tôi bình thường, không bỏ ăn". Ông Nhì nghi ngờ đàn bò bị chết là do hai người đàn ông lạ mặt trước đó đầu độc nên đã làm đơn, trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới nhà ông Nhì, lấy mẫu cỏ và mẫu những con bò chết để phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc. Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng công an TP Sầm Sơn, xác nhận đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc khiến đàn bò lăn ra chết bất thường đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ