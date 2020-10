Nhiều điểm trường ngập nặng, Kiên Giang khẩn cấp cho học sinh hơn 70 trường nghỉ học 3 ngày

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão gây mưa lớn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhiều điểm trường của tỉnh bị ngập nặng trong nước sâu. Ghi nhận một vài hình ảnh trên mạng xã hội , có thể dễ dàng nhận thấy nước dâng cao tới quá đầu gối của người trưởng thành.

Học sinh hơn 70 trường ở Kiên Giang nghỉ học do mưa lũ

Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên giao mới đây đã cho phép toàn bộ học sinh khối mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, 1 trường THCS và THPT Minh Thuận của huyện U Minh Thượng, 6 trường ở huyện An Minh và toàn bộ học sinh khối mầm non của huyện Giồng Riềng được nghỉ học tạm thời do trường lớp bị ngập nước, không đảm bảo điều kiện học tập, giảng dạy.

Sở Giáo dục cho biết, trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tổ chức bảo quản tài sản tránh để ngập; dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đón học sinh vào học lại. Dự kiến các em học sinh sẽ được sắp xếp để học bù lại vào các tuần sau.

Nước dâng nhanh nhưng rút chậm

Tại địa bàn tỉnh Kiên Giang, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, tuy nhiên nước lại rút rất chậm khiến người dân khó ổn định sau cơn mưa. Theo ghi nhận, trước khi có yêu cầu nghỉ học, nhiều học sinh vẫn phải lội qua những con đường ngập nước để tới trường. Nhiều phụ huynh tỏ ra quan ngại về vấn đề an toàn của trẻ nhỏ, tuy nhiên, khi Sở GD-ĐT tỉnh công bố cho phép học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn đã khiến nhiều gia đình yên tâm hơn.

Theo Thùy Dương/SKCĐ