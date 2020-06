Nhiều khả năng AFF Cup 2020 chỉ cho khán giả vào sân các trận diễn ra tại Việt Nam

Dù phải tới tháng 11, Giải bóng đá các quốc gia Đông Nam Á (AFF Cup 2020) mới diễn ra nhưng nam tổ chức đã bắt đầu cân nhắc nhiều phương án về kế hoạc tổ chức sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng AFF sẽ phải đá trong điều kiện không cho khán giả vào sân, trừ các trận đấu diễn ra tại Việt Nam. Nguyên nhân vì Việt Nam là quốc gia duy nhất đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

Quy định trên được tạm đưa ra vào thời điểm hiện tại trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở các nước Đông Nam Á, nhất là Indonesia vẫn rất phức tạp. Số ca nhiễm COVID ở Indonesia trong tháng 5 đã tăng 62% so với tháng 4. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh ở Singapore, Philippines và Thái Lan cũng chưa có dấu hiệu cải thiện. Nếu quy định trên được áp dụng thì Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà rất lớn.

Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF CUP.

Ngoài vấn đề trên, ban tổ chức AFF CUP 2020 cũng đang bàn thảo, cân nhắc về nhiều vấn đề khác như việc di chuyển bằng đường hàng không và những quy định phòng dịch của mỗi nước - điều mà AFF không thể can thiệp.

Do đó, nhiều khả năng, AFF Cup 2020 có thể quay trở lại như với các thể thức thi đấu cũ như chỉ có 1 quốc gia đăng cai tổ chức giải (AFF Cup 1998) hoặc 2 quốc gia đăng cai vòng bảng và bán kết, chung kết mới đá theo thể thức sân nhà sân khách. Việc này sẽ giúp các cầu thủ hạn chế được việc di chuyển, bay qua bay lại giữa các quốc gia.

Hiện AFF Cup 2020 chưa chốt phương án nào cụ thể mà mới đưa ra loạt lựa chọn tổ chức khác nhau như trên. Từ nay đến cuối tháng 11, nếu chuyển biến tích cực, AFF sẽ điều chỉnh và đưa ra quyết định chính thức.



Nếu như không có gì thay đổi AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch từ ngày 23/11 đến 31/12.

Highlights trận Malaysia vs Việt Nam - Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018

