Nhiều khách hàng “tố” nhân viên bảo hiểm Dai-Ichi tư vấn sai gây hiểu nhầm

Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh của người dân Thôn Ba Làng, Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang về việc nhân viên bán bảo hiểm Dai-Ichi tư vấn sai về nội dung các gói bảo hiểm gây bức xúc kéo dài nhiều ngày qua.

Đơn thư phản ánh của người dân gửi Sức khỏe Cộng đồng



Theo đơn thư, gia đình bà Hà Thị Hằng mua bảo hiểm An Thịnh Chu Toàn của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi do một người tên là Nguyễn Thanh Thức tư vấn. Bà Hằng cho biết, ban đầu bà Thức tư vấn cho bà và những người khác là đóng phí và tham gia bảo hiểm 10 năm. Mười năm qua, gia đình bà vẫn đóng tiền đầy đủ theo kỳ quy định. Khi hết mười năm, gia đình bà Hằng đi rút tiền bảo hiểm để lấy lãi thì mới biết hợp đồng có thời hạn là 15 năm. Hiện tại công ty không cho rút như lúc bà Thức nói ban đầu. Nếu gia đình bà nếu rút tiền về không đóng bảo hiểm nữa thì bị từ một khoản tiền lớn so với số đã đóng.