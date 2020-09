Lấy Danh Nghĩa Người Nhà: Không ít người 'la ó' nếu Tử Thu và Cam Nhỏ thành một đôi

Đây là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài Thời điểm hiện tại, bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà với sự tham gia của bộ ba diễn viên trẻ tài năng gồm: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành đang được trình chiếu trở thành một trong những bộ phim hot nhất trên mạng.Đây là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài gia đình , kể về biến cố của ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng đã đến với nhau một cách ngẫu nhiên và trở thành người nhà dưới sự nuôi dưỡng của 2 người cha.

Cam Nhỏ rất thương anh trai.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đang dần đi đến những tập cuối. Có thể thấy, câu chuyện về tình nghĩa gia đình đã được giải quyết khá ổn thỏa trừ mối quan hệ mẹ con của Trần Đình với Lăng Tiêu. Bên cạnh đó, ngoài cặp Lăng Tiêu - Tiêm Tiêm là 'chắc ăn' thì mối quan hệ giữa các cặp đôi khác vẫn còn quá mập mờ.

Chỉ có Tử Thu mới trị được Cam Nhỏ.

Trong những tập mới đây, dường như sợi dây liên kết giữa Cam Nhỏ - Tiểu Tranh Tử (em gái Lăng Tiêu) và Tử Thu ngày càng trở nên gần gũi. Do lớn lên cùng với một người mẹ tâm lý bất ổn nên tính khí Cam Nhỏ có phần ngang bướng, chanh chua. Tuy nhiên, thực chất Cam Nhỏ không phải người xấu, cô bé rất thương Lăng Tiêu, luôn lén mẹ để giúp anh.

Khi về nước, thấy anh trai Lăng Tiêu không vui khi gặp lại mình và mẹ nên cô bé đã rất buồn. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao chỉ có Tử Thu là trị được cô bé, bắt Cam Nhỏ xin lỗi, nói chuyện lễ phép. Do đó, nhiều người đồn đoán rất có thể Cam Nhỏ và Tử Thu thành một đôi.

Liệu Tử Thu và Cam Nhỏ có thành 1 đôi?

Điều này khiến không ít người xem phim phản đối, một phần cho rằng Cam Nhỏ không xứng với Tử Thu, họ chỉ mong Tử Thu sẽ về với Đường Xán hoặc Minh Nguyệt vì cả 2 còn đang độc thân. Nhiều ý kiến khác thì khẳng định, nếu Tử Thu đến với Cam Nhỏ sẽ khiến mối quan hệ trong gia đình Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu trở nên vô cùng rắc rối.

Nhiều người cho rằng, Tử Thu nên về với Đường Xán hoặc Minh Nguyệt thì hơn.



Thế nhưng, cũng có một bộ phận tin rằng, có lẽ Cam Nhỏ giống như một cô em gái của Tử Thu thay thế cho Tiêm Tiêm khi cô nàng 'theo chồng'. Dù thế nào chăng nữa, những tập tiếp theo của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà sẽ giải đáp tất cả mà thôi.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ