Nhiều người dân không quản ngại xa xôi tới chia vui với gia đình bé trai bị bắt cóc tại Bắc Ninh

Trước đó, theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Bắc Ninh , 21h30 ngày 22/8/2020, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cháu Bảo được gia đình báo mất tích vào hồi 18h5 ngày 21/8/2020.

Kể từ khi nhận được thông tin giải cứu thành công con trai 2 tuổi, gia đình anh Nguyễn Văn Hưng luôn chật kín người đến chia vui, chúc mừng. Ngoài những người anh em họ hàng của gia đình, còn có rất nhiều người dân kéo đến chia vui với không khí rộn vang tiếng cười cùng muôn vàn những lời chúc mừng, tuy không phải họ hàng, nhưng những người này có tình cảm đặc biệt dành cho gia đình.

Gia đình bé Gia Bảo luôn chật kín người tới chúc mừng, thăm hỏi.

Những ngày qua cộng đồng mạng đã chia sẻ rầm rộ và dõi theo từng diễn biến của vụ án gây rúng động này. Tin tức bé đã an toàn trở về với gia đình khiến nhiều cư dân mạng vui mừng và không khỏi nhẹ lòng. Cũng bởi lý do đó, bà Phạm Thị Hòe 58 tuổi trú tại Tiên Du, Bắc Ninh đã không kìm được cảm xúc, vượt 20km để tới tận nơi chúc mừng gia đình.

Bà chia sẻ: “Từ khi có sự việc, tôi và gia đình buồn lắm, buồn như chính người thân của mình. Theo dõi sự việc, ngay từ tối qua, thấy trên mạng có tin tìm được cháu bé, tôi mừng rơi nước mắt, đã đi ngay lên trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh. Nhưng chưa gặp được vì cháu còn đang ở trên Tuyên Quang, do đó chúng tôi phải về. Sáng nay không quản đường xá xa xôi, tôi lại lên đây để chung vui cùng với gia đình nhà anh Hưng, chị Yến. Tận mắt nhìn thấy bé rất đáng yêu, tôi nói đùa với gia đình rằng “phải làm trăm mâm cỗ để ăn mừng".

Bà Hòe và bà Bình vượt 20km tới chia vui với gia đình anh Hưng.

Không chỉ mình bà Hòe mà bà Nguyễn Thị Hiền 62 tuổi ở Khúc Toại, Phúc Xuyên, TP Bắc Ninh chia sẻ: “Gia đình cậu Hưng này ở Hưng Yên lên đây làm ăn, chỉ là hàng xóm, nhưng chúng tôi rất đoàn kết. Mỗi khi có công việc gì đều chia vui, thăm hỏi. Thấy việc này xảy ra, người dân trong làng cũng xôn xao, chúng tôi cũng như gia đình anh Hưng trong hai ngày qua đứng ngồi không yên. Tin vui đến vào chiều muộn hôm qua, không ngờ nhanh vậy”.

“Tuy không phải người thân nhưng chúng tôi rất thương cảm khi xảy ra sự việc này. Nay nghe tin nhà cháu ấy được đoàn tụ khi công an giải cứu cháu bé, tôi và nhiều người đã phải chạy sang chúc mừng, chung vui với gia đình. Từ tối qua đến giờ cả làng kéo đến chúc mừng nhà cháu Hưng”, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết.

Anh Hưng vui mừng và cảm động bế con trai Gia Bảo trên tay.

Trước tấm lòng và tình cảm của người dân Bắc Ninh cũng như cộng đồng mạng trên cả nước, bố của bé Gia Bảo anh Nguyễn Văn Hưng cho biết: “Từ tối qua đến giờ, tại nhà tôi luôn có đông người đến chúc mừng, chia vui với gia đình. Trong đó có cả những người lạ từ khắp nơi đổ về trực tiếp, mang theo cả hoa và quà cho cháu. Ngoài đến trực tiếp, nhiều người dân đã dành những tình cảm đặc biệt trên mạng xã hội khiến gia đình được động viên và mừng hơn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả người dân đã động viên, giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn vừa qua”.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Vạch trần điểm đáng ngờ trong lời khai của nữ nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Theo Thanh Thùy/SKCĐ