Nhiều người xót xa trước tin MC Diệu Linh qua đời vì ung thư máu ở tuổi 29

Được biết vào ngày 11/6, MC Diệu Linh đã được chuyển sang phòng cách ly đặc biệt ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do bệnh tình chuyển biến xấu. Không ai có thể ngờ được nữ MC xinh đẹp đã mãi mãi ra đi chỉ 2 ngày sau đó.

Căn bệnh mà MC Diệu Linh mắc phải là bệnh Lơxêmi kinh dòng lympho, một thể bệnh ung thư máu mạn tính. Hầu hết những người mắc bệnh này thường thuộc nhóm độ ác tính thấp và diễn biến chậm nhưng MC Diệu Linh lại thuộc nhóm có độ ác tính cao và tiến triển nhanh.

Khi nằm viện cô vẫn còn rất lạc quan.

Suốt 2 năm qua, cô âm thầm thực hiện theo phác đồ điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mà không phải nhập viện nhiều. Cách đây hơn 1 tháng, MC Diệu Linh mới phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ để xem xét khả năng ghép tủy. Khi nằm viện, cô chia sẻ lên trang cá nhân nghi ngờ việc mình mọc răng, nhưng đây thực chất là dấu hiệu của việc bệnh di căn lên não.

Khi mới phát hiện ra bệnh, Diệu Linh không muốn công khai thông tin, chỉ có gia đình và cơ quan biết. Nơi cô công tác, lãnh đạo VTVcab rất tạo điều kiện để nữ MC có thể vừa làm vừa chữa bệnh. Mãi đến 1 tháng trước, bạn bè mới biết chuyện Diệu Linh mắc bệnh nặng khiến họ không khỏi sốc và xót xa.

Hình ảnh xinh đẹp của MC Diệu Linh.

Sau đó, cô bị nổi hạch ở cổ rất nhiều nhưng lại không đau. Khi đi khám, bác sĩ khuyên cô đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương kiểm tra. Lúc làm xong các xét nghiệm tại bệnh viện, cô vẫn còn vô tư đi ăn kem với bạn vì nghĩ rằng "ung thư chắc chừa mình ra". Ai ngờ, đến khi nghe kết luận của bác sĩ cô mới giật mình.

Theo thông tin từ gia đình Diệu Linh, tang lễ của nữ MC sẽ được tiến hành tại Nhà tang lễ - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

