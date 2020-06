Thực đơn 2 bữa một ngày và nhịn ăn gián đoạn giúp Dương Thừa lâm giảm 6kg trong 2 tháng

Các fans yêu thích Dương Thừa Lâm thời gian vừa qua nhận ra cô nàng thường xuyên update những hình ảnh tập luyện mồ hôi nhễ nhại. Nào ngờ trong một chương trình truyền hình mới đây cô nàng mới thừa nhận đã tăng cân trong thời gian nghỉ dịch quá dài.

Nữ diễn viên tâm sư thời gian dài ở nhà cô không làm việc, ăn uống cả ngày và mất kiểm soát cân nặng. Mẹ của cô còn phải thốt lên rằng: "2 cằm của con rõ quá rồi kìa". Do đó, tất cả những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đều được nữ diễn viên cất công chỉnh sửa cầu kỳ nên nhằm che giấu sự tăng cân.

Dưới đây là 3 bí quyết giúp Dương Thừa Lâm giảm được 6kg trong 2 tháng ở nhà.



Thực đơn 2 bữa một ngày



Dương Thừa Lâm mất kiểm soát cân nặng vì ăn uống thả phanh nên muốn giảm cân cô nàng phải giảm bớt niềm đam mê ăn uống lại.



Nếu nghỉ dịch cô nàng vô tư ăn uống những món mình thích thì giờ đây nữ diễn viên phải bóp mồng bóp miệng bằng thực đơn 2 bữa/ngày.

Bữa trưa: Rau luộc + khoai lang + gà rán hoặc thịt bò (không dầu).

Bữa tối: Bột protein chất lượng cao + sữa đậu nành.

Dương Thừa Lâm chỉ tiêu thụ một lượng tinh bột nhỏ và cung cấp protein vừa đủ cho cơ thể. Cô nàng công khai thực đơn không quên cảnh báo các fans của mình rằng việc ăn kiêng thực sự rất khắc nghiệt.



2. Nhịn ăn gián đoạn 16:8



Lý giải vì sao chỉ ăn 2 bữa một ngày, Dương Thừa Lâm cho biết bản thân rất đam mê ăn uống nhưng phải tuân theo chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8. Điều này có nghĩa cô nàng được phép ăn uống có kiểm soát trong 8 tiếng (tức 1/3 thời gian trong ngày), 16 tiếng còn lại cô buộc phải nhịn.



Đây là công thức nhịn ăn được nhiều người mẫu, diễn viên tuân thủ. Nhịn ăn kiểu này rất chặt chẽ và đảm bảo đủ năng lượng cung cấp trong suốt thời gian cơ thể hoạt động. Dương Thừa Lâm thậm chí còn kéo dài thời gian nhịn trong 18-20 giờ và chỉ ăn trong 4-6 tiếng.

Trong mỗi nỗ lực giảm cân, ngoài chế độ ăn không thể thiếu được việc tập luyện. Dương Thừa Lâm dành 3 buổi/tuần tại phòng tập. Cô nàng tập 2 bài tập chính gồm các bài tập về sức bền cho cơ bắp ở cường độ cao và tập luyện aerobic.



Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tập thêm cả nhảy Zumba sau khi tập luyện nhiều bài cardio từ 2 bài tập chính trên để giúp mồ hôi toát ra và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.



Cô nàng chia sẻ việc tập luyện kết hợp nhiều bộ môn cùng lúc giúp tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh hơn và tăng sức bền cũng như độ dẻo dai của cơ thể.

