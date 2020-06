Nhìn loạt quán cà phê xinh hết nấc ở Cần Thơ, mấy ai còn dám nói du lịch nơi đây buồn tẻ nữa

Nếu tới thành phố miền Tây sông nước thú vị này mà bạn có thể nói rằng buồn tẻ thì tức là bạn chưa đi hết rồi. Hãy tới loạt quán cà phê xinh hết nấc ở Cần Thơ này để check in sống ảo nhé, có vô vàn concept hay ho và ấn tượng đấy, đảm bảo mãi nhớ không quên.

Ẩm thực sông Thơ - Cà phê trên cây

Cà phê trên cây nằm ngay cạnh Công viên Sông Hậu, với view nhìn ra dòng sông Hậu thanh bình. Quán cà phê này được thiết kế bằng tre nứa đan xen, với lối kiến trúc đặt biệt tựa một chiếc nơm bắt cá khổng lồ.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng với view sông nước lãng mạn mà còn gây ấn tượng bởi không gian yên bình, thoáng đãng. Ngay cả lối đi và sàn nhà của quán cũng được làm bằng tre nứa, du khách tha hồ được hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Đến với quán cà phê này vào bất cứ lúc nào bạn cũng có thể ngắm nhìn dòng sông Hậu êm đềm, đặc biệt là khi về đêm cảnh sắc càng lung linh thơ mộng dưới ánh đèn lấp lánh.

Dương Gia Chi Bảo

Nếu bạn là một người có xu hướng hoài cổ, nhất định phải ghé qua Hội quán Dương Gia Chi Bảo nằm trên con đường Hải Thượng Lãn Ông. Bên trong bức tường rêu phong cũ kĩ là một quán cà phê vintage hoài cổ, với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao lặng lẽ đung đưa theo gió.

Bên trong hội quán được trang trí bằng những đồ vật cổ xưa, gợi nhớ về thời bao cấp khi xưa. Đến đây, bạn có thể thỏa sức chụp hình ở mọi góc sống ảo, tuy nhiên nếu định chụp bằng máy ảnh thì quán có thu phí, nhớ lưu ý điều này nhé.

The NEE Kaffee

Dù không được khen ngợi về không gian, nhưng The NEE Kaffee lại đặc biệt ghi điểm trong giới trẻ mê sống ảo ở khung cửa sổ tròn cực chất. Khung cửa sổ tròn lớn tựa như một chiếc đồng hồ, với dãy số La Mã đầy bí ẩn, cổ xưa. Chỉ cần đứng bên cạnh khung cửa sổ này, với view thành phố ở phía sau lưng, dù cho bức ảnh có ngược sáng thì khoảng lặng an yên này vẫn đủ khiến dân tình mê mệt.

Vào cuối tuần nơi đây cũng có chương trình nhạc sống, nếu bạn là một người thích nghe nhạc thì nhớ ghé qua để thưởng thức những giai điệu dịu dàng, da diết nhé.

AMIA - Coffee Tea & Bakery

AMIA - Coffee Tea & Bakery là một quán cà phê mang phong cách hiện đại, được rất nhiều cặp đôi ưa thích ghé thăm. Bên cạnh những ly cà phê thơm phức, nơi đây cũng có đủ những set trà bánh ngon lành có thể làm "ưng cái bụng" các tín đồ ẩm thực.

Trong quán cũng có vô số điểm check-in sống ảo thơ mộng, chị em tha hồ tạo dáng để có những bức ảnh lung linh. Đồ uống và bánh ở đây được đánh giá khá ổn, mức giá hợp lý nên rất được các bạn trẻ ưa thích.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Điểm danh những quán cà phê tầng thượng ngắm trọn cảnh Hội An thơ mộng

Theo Linh Chi/SKCĐ