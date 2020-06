Sự thật loại nho đen bóng bẩy không hạt, chùm to sai trĩu quả, giá cực rẻ 'đột lốt' nho Ninh Thuận

Trong khi các loại nho nhập khẩu quả nhỏ có màu tím, đỏ hoặc xanh giá cao trên 100.000 đồng/kg thì có một loại nho được quảng cáo có nguồn gốc Ninh Thuận màu đen bóng, chùm to mà giá lại cực rẻ chỉ vài chục ngàn.

Thời gian gần đây, tại khắp các chợ hay các chủ bán hàng online rao bán tấp nập loại nho đen không hạt được quảng cáo có nguồn gốc từ Ninh Thuận. Đáng nói, loại nho này màu đen quả to đẹp, không hạt chùm to "khổng lồ" nặng cả cân, nhìn rất đẹp mắt nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều các loại nho khác trên thị trường với chỉ vài chục ngàn đồng.

Nho bắp đen Trung Quốc đội lốt nho Ninh Thuận

Theo nhiều địa chỉ online quảng cáo, nho có vị ngọt sắc giá bán chỉ dao động từ 44 - 60.000 đồng/kg. Một số địa chỉ bán hàng online khác cũng ráo bán với lời mời chào hấp dẫn: đây là giống nho mới của Ninh Thuận, ngọt lịm, được thu hoạch khi cuống vẫn còn tươi. Giá là 45.000 đồng/kg.



Giá bán mỗi nơi mỗi kiểu, đa dạng, nhưng thấp hơn các địa chỉ online gắn mác Ninh Thuận từ 5 - 20.000 đồng/kg. Khi mua từ 2kg trở lên được giảm còn 40.000 đồng. Nếu lấy cả thùng 15kg chỉ còn 380.000 đồng, tính ra chỉ 25.000 đồng/kg.



Với những lời quảng cáo "có cánh" như vậy, chị em chẳng có lý do gì mà không mua về ăn thử, ủng hộ loại nho được cho là made in Việt Nam chứ tội gì ăn nho Mỹ, nho Úc giá chát chúa vài trăm ngàn/kg.



Tuy nhiên, chỉ sau khi mua về, các chị em mới phát hiện loại nho được quảng cáo là trồng ở Ninh Thuận lại được đựng trong các bao bì và hộp đựng dày đặc chữ Trung Quốc khiến nhiều người tỏ ra hoang mang nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ.



Theo phản ánh của Phụ nữ Việt Nam, nhiều dân buôn tiết lộ loại nho đẹp mã này là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có tên gọi khác là nho bắp đen.



Nhiều người buôn hàng mối lớn cho biết họ nhập thẳng loại nho này từ vườn bên Trung Quốc chứ không mua hàng qua trung gian mang sang Việt Nam. Nhiều chủ cửa hàng hoa qua khác tại Hà Nội cũng khẳng định đây là nho nhập khẩu từ Trung Quốc.



Trong khi đó các con buôn hoa quả trên mạng thường chỉ nhập hàng về bán chứ ít khi quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ. Nhiều người có vẻ không hề biết đây là nho Trung Quốc nhưng vẫn quảng cáo là nho Ninh Thuận hòng chào bán người mua.

Đặc điểm nhận dạng nho Ninh Thuận xịn



Theo kinh nghiệm của nhiều chủ vườn trồng nho lâu năm tại Phan Rang - Ninh Thuận cho biết, nho Ninh Thuận có 3 loại chính là vỏ màu đỏ, màu xanh là có hạt trong khi nho hồng là giống nho không hạt duy nhất.



Loại nho xanh và nho đỏ là giống nho đặc sản Ninh Thuận có trái hình cầu, nhỏ bằng đầu ngón tay, thịt chắc và dai, có vị ngọt và hơi chua. Loại nho này có hạt và các chùm cũng chỉ cỡ nhỏ với trọng lượng từ 200g-500g/chùm, trái nho khít gần nhau.



Còn giống nho hồng là loại nho không hạt duy nhất có nguồn gốc từ Nhật Bản. Giống nho này chỉ mới được trồng tại Ninh Thuận và sản lượng chưa nhiều. Quả nho có màu hồng chứ không phải màu đen.

Chưa biết loại nho bắp đen kia có đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Tuy nhiên việc mập mờ về nguồn gốc đánh lừa người tiêu dùng là hoàn toàn sai trái và đáng bị lên án.



Mỗi người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn loại nho đúng nguồn gốc và xứng đáng với giá tiền để đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh. Tránh chọn các loại nho không rõ nguồn gốc mà ảnh hưởng tới Sức Khỏe



Đó là chưa kể, việc gắn mác các loại nho không rõ nguồn gốc là nho Ninh Thuận còn ảnh hưởng tới thương hiệu trái cây vốn đã có tiếng của Việt Nam.



Lợi ích sức khỏe khi ăn quả nho

Theo Hà Ly/SKCĐ