Nhớ chuyện bị chia tay, nam thanh niên vác súng đến nhà tình cũ bắn chỉ thiên "dằn mặt"

Ngày 11/10, theo Công Lý, Công an TP. Long Xuyên, An Giang cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng vác súng đến nhà người yêu cũ bắn chỉ thiên. Đối tượng là Trần Văn Hậu (SN 1995, ngụ khóm Tây An, phường Mỹ thới, TP. Long Xuyên), bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại trụ sở công an, Hậu khai vào chiều ngày 9/10, đối tượng cùng bạn là Võ Văn Khoa (SN 1995, trú phường Mỹ Thới) tổ chức nhậu tại nhà Hậu. Đến chiều cùng ngày khoảng 19h thì cả hai nghỉ nhậu, Hậu khi đó rủ Khoa tới nhà anh Huỳnh Thanh L. (SN 1984, trú cùng địa phương) để đòi nợ. Khoa đồng ý và lấy xe máy chở Hậu tới nhà anh L.

Tới nơi, Hậu không thấy anh L. nên đã bực tức chửi thề, lấy súng tự chế mang theo bắn chỉ thiên một phát rồi bỏ đi. Tuy nhiên, trên đường đi, Hậu nhớ tới chuyện bị người yêu cũ là chị H. (SN 2000, trú cùng địa phương) chia tay nên "nóng máu", đi bộ đến nhà H. Tới nơi, Hậu rút súng tự chế mang theo khi nãy tiếp tục bắn chỉ thiên 2 phát tại nhà tình cũ rồi trở về nhà. Hoảng sợ sau vụ việc, chị H. báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP.Long Xuyên đã phối hợp với Công an phường Thới Mỹ điều tra, khám nghiệm hiện trường để xác minh đối tượng. Tới chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã bắt giữ đối tượng Hậu. Tại cơ quan điều tra, Hậu đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó vào ngày 17-4, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo điều tra, Hải có yêu một cô gái làm nghề cắt tóc trú cùng địa phương từ năm 2016. Trong thời gian yêu nhau, Hải được bạn gái cho biết tài khoản và mật khẩu Facebook. Đến tháng 6/2019, cả hai người chia tay, Hải bực tức chiếm quyền sử dụng Facebook của người yêu cũ và đổi mật khẩu.

Ngày 10/4 vừa qua, Hải dùng Facebook này đăng tải thông tin: "Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do Covid-19 mà nhà nước lại giấu" , đính kèm là hình ảnh ghi: "Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành".

Ngay sau đó, thông tin sai sự thật kia được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội , gây hoang mang dư luận. Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện Hải đang cầm tài khoản FB trên nên đã đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận mình là người đăng tải thông tin sai sự thật bằng Facebook của người yêu cũ, nhằm trả thù tình cũ khi bị chia tay.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ