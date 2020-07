Nhờ Jisoo (BlackPink) lăng xê nhiệt tình, kẹp nơ tưởng `sến rện` hóa trendy

Gần đây, BlackPink đã trở lại đấu trường Kpop sau một thời gian dài vắng bóng với ca khúc "How You Like That". Không hổ danh là 'thánh tạo trend ', những cô nàng thời thượng này đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt thời trang, từ trang phục cho đến phụ kiện, kiểu tóc,... đều được giới sành điệu yêu thích. Trong đó phải kể đến cô nàng visual xinh đẹp Jisoo với kiểu tóc kẹp nơ trendy thời thượng.

Kiểu tóc kẹp nơ và lối make up của cô nàng đã tạo nên một cơn sốt không ngờ, đến mức có vô số app chụp ảnh đã tạo ra filter mang tên Jisoo. Thay vì cặp nơ sau gáy như bình thường, Jisoo đã biến tấu bằng cách cặp ở hai bên tóc mai, lòa xòa chút tóc mái tạo nên một hình ảnh vừa ngọt ngào vừa nữ tính. Sau khi được cô nàng lăng xê nhiệt tình từ ảnh teaser cho tới sự kiện comeback, kẹp nơ trở thành item được đông đảo chị em săn tìm ráo riết.

Với chiếc kẹp nơ nhung đen nhỏ xinh này, Jisoo nhìn tựa như một nàng tiểu thư đài các ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Với các nàng theo phong cách ngọt ngào, nữ tính thì có thể diện những chiếc kẹp nơ nhiều màu xinh xắn; nhưng hãy nhớ là diện chúng với những món phụ kiện và set đồ phù hợp để tổng thể trang phục không bị rối mắt, rườm rà. Còn nếu không thì các nàng chỉ cần kẹp nơ đen như Jisoo thôi là cũng thừa sức dễ thương, ngọt ngào trong mắt người đối diện rồi.

Jisoo thường diện kẹp nơ với tóc mái "râu gián" lòa xòa hai bên mặt, giúp gương mặt sáng sủa và gọn gàng hơn. Không chỉ vậy, Jisoo cũng chứng tỏ mình là một cô nàng thông minh sành sỏi khi biết cách "tái chế" món phụ kiện này. Khi thì cô nàng diện với váy vóc điệu đà để có phong thái tiểu thư, nữ tính, lúc thì Jisoo chọn diện với set đồ basic áo phông và quần jeans trắng.

Nếu chị em muốn thăng hạng phong cách, nhất định cần sắm ngay vài chiếc kẹp nơ để diện hè này. Chỉ cần một chiếc nơ đen trơn cũng có thể giúp các nàng có vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào, thừa sức đốn tim người đốn diện. Những nàng bánh bèo thì đừng bỏ qua những chiếc kẹp nơ lụa pastel vừa đáng yêu vừa thời thượng hết nấc. Dưới đây là một số địa chỉ mà bạn có thể tham khảo: _lepice, your.poppy, annajolieboutique, Owls Shop...

Theo Linh Chi/SKCĐ