Nhổ nước bọt sang bàn nhậu kế bên rồi vác dao chém chết người, 7 thanh niên bị tóm gọn

Chiều 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ giết người trong một quán nhậu ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 15/8 tại quán 79, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Lúc này, Chau Thươl (28 tuổi) cùng 6 đối tượng khác tới quán để ăn nhậu.



Trong cuộc nhậu, Chau Thươl đã nhổ nước bọt vào bàn nhậu kế bên của Đinh Văn Tới (28 tuổi). Thấy vậy, anh Nguyễn Việt Linh (35 tuổi), người cùng ngồi nhậu với anh Tới đã cầm một ly bia qua bàn Chau Thươl mời uống và hỏi lý do tại sao lại phun nước bọt vào bàn của Linh.

Tuy nhiên, nhóm của Thươl không trả lời, rồi tính tiền và rời khỏi quán.

Bất ngờ khoảng 30 phút sau, Thươl kéo theo một số đồng bọn mang dao, má tấu quay trở lại quán nhậu 79, tìm nhóm của Tới để gây sự. Thấy vậy, nhóm của anh Tới bỏ chạy thì bị nhóm của Chau Thươl rượt đuổi.

7 đối tượng gây án tại trụ sở công an



Hậu quả là anh Tới không chạy thoát bị chém một nhát vào vùng ngực, tử vong tại chỗ. Gây án xong, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đồng Nai đã phối hợp Công an huyện Vĩnh Cửu đến hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Ngay trong đêm lực lượng công an đã bắt giữ Chau Thuơl cùng 6 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tại Quảng Bình xảy ra vụ việc nhóm thanh niên sau khi bị cô gái từ chối làm quen. Khoảng 0 giờ 20 ngày 11/7, nhóm gồm Lý Hoài Long (nam, 23 tuổi) cùng với Trương Đình Thi (nam 20 tuổi) và Nguyễn Thị Sương (17 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đang ngồi chơi ở bãi cỏ tại Công viên Nhật Lệ (phường Đồng Hải, TP Đồng Hới).

Khi Sương đang ngồi một mình thì 4 thanh niên lạ mặt tiến tới ngỏ ý xin số điện thoại làm quen. Tuy nhiên, cô gái tỏ ý không bằng lòng.



Thấy vậy, Long và Thi chạy lại bảo vệ nhưng 4 thanh niên lạ mặt vẫn không chịu bỏ cuộc mà xông vào hành hung Long và Thi.

4 đối tượng gây án được xác định gồm: Nguyễn Tiến Đạt (19 tuổi) và Lê Xuân Quang (17 tuổi, cùng trú tại thôn 4, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới); Nguyễn Thành Long (19 tuổi) và Nguyễn Đức Minh (19 tuổi, cùng ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới). Công an TP Đồng Hới đang tiến hành lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.





Your browser does not support HTML5 video.

Video đang ngồi nhậu, bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào chém nguy kịch. Clip: Tuoitre

Xem thêm: Danh tính gã đàn ông cuồng ghen phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 3 người bị thương