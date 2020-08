Nho Ruby Roman trồng ở đâu và vì sao nho Ruby Roman đắt đỏ nhất thế giới

Nho Ruby Roman trồng ở đâu ?

Nho Ruby Roman hay còn gọi là nho Hồng Ngọc La Mã, đây là một giống nho nổi tiếng của Nhật Bản, được trồng tại tỉnh Ishikawa. Hiện Ruby Roman được xem là giống nho đắt nhất trên thế giới với mức giá cao nhất được ghi nhận là 11.000 USD/chùm.

Theo thông tin được biết, vào năm 1995, những người trồng nho ở tỉnh Ishikawa đã kêu gọi trung tâm nghiên cứu nông nghiệp của tỉnh chế tạo ra một giống nho lớn có màu đỏ.

Trong vòng 2 năm trung tâm nghiên cứu đã có tổng cộng 400 mẫu cây nho được đưa vào trồng thử. Thế nhưng chỉ có 4 trên tổng số 400 cây nho này cho ra trái màu đỏ, và chỉ có 1 cây nho là đáp ứng được mong đợi của người dân.

Nho Ruby Roman tại tỉnh Ishikawa Nhật Bản

Trong 14 năm tiếp theo, các nhà nghiên cứu tiếp tục chọn lọc giống nho này để tạo ra những loại nho có nguồn gen tốt nhất, tăng thêm chất lượng và mẫu mã cho sản phẩm. Đồng thời họ cũng nghiên cứu làm sao để người dân dễ dàng trồng và chăm sóc giống nho quý này hơn. Hiện nho Ruby Roman được coi là viên ngọc quý của tỉnh Ishikawa.

Review một chút về nho Ruby Roman thì loại nho này có trong lượng mỗi chùm có từ 26 - 30 quả, nặng khoảng 800 - 900g, mỗi trái nho Ruby đều có đường kính từ 2 - 3cm, kích thước khá là lớn so với mặt bằng chung hiện nay.

Trên trang Oden.vn - một trang chuyên về lối sống và văn hóa của người Nhật có chia sẻ, nho Ruby Roman có vỏ ngoài màu đỏ mịn, phần ruột có màu sáng hơn, khi ăn bạn sẽ cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của những trái nho chín mọng này.

Vì sao nho Ruby Roman đắt đỏ nhất thế giới?

Loại nho đẳng cấp thượng hạng này chính thức có mặt trên thị trường từ năm 2008, khách hàng muốn sở hữu loại nho này cần phải thông qua hình thức đấu giá. tháng 8/2008, những chùm nho Ruby Roman đầu tiên có trọng lượng 700g được bán ra với giá khoảng 100.000 Yên (~ 20 triệu đồng).

Nếu bạn đã nghĩ đây là mức giá cao nhất của nó thì có lẽ thông tin này sẽ khiến bạn bị sốc hơn. Bởi giống nho Ruby Roman đã từng được đấu giá thành công trên thị trường với mức giá gần 11.000 USD (~ 245 triệu đồng) vào tháng 7/2016, một mức giá cao ngất ngưởng mà có lẽ không có nhiều người dám mở hầu bao để mua nó.

Một điểm nữa khiến nho Ruby Roman trở thành giống nho đắt đỏ nhất thế giới là bởi mỗi chùm nho khi được bán ra thị trường đều phải đạt đúng chỉ tiêu và quy chuẩn đã đặt ra.

Để được phép bán trên thị trường, mỗi trái nho Ruby Roman phải nặng từ 30g trở lên, có độ đường trên 18%. Ngoài ra mỗi chùm đều phải đạt trọng lượng tối thiểu là 700g và phù hợp với những tiêu chuẩn nhất định về mẫu mã.





Mỗi chùm nho Ruby Roman khi bán ra thị trường đều phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hình thức

Cũng chính vì đặt ra tiêu chuẩn quá khắt khe như vậy nên mỗi năm địa phương này chỉ có thể sản xuất ra vài chùm nho Ruby Roman để mang đi đấu giá.

Những người nông dân tại Ishikawa cũng luôn ý thức về phương pháp trồng trọt loại quả đắt giá này. Thậm chí nhiều người đã bán lại cả hạt giống của nhỏ Ruby Roman để đem trồng tại những địa phương khác với hi vọng có thể nhân giống thành công loại nho này, thế nhưng đến nay vẫn chưa ghi nhận được địa phương nào trồng thành công giống nho Ruby Roman này cả.

Bên cạnh đó, sở dĩ giá nho Ruby Roman cao ngất ngưởng là bởi vì Nhật Bản cũng là một quốc gia rất chịu chi cho những loai hoa quả cao cấp. Họ mua về không chỉ để ăn mà còn để mời các khách hàng và đối tác quan trọng.

Điều này lý giải vì sao rất nhiều hoa quả của Việt Nam khi xuất khẩu sang đây lại có giá cao đến vậy. Một quả táo đôi khi có giá lên đến cả trăm nghìn đồng, một quả vải cũng bằng giá cả 1 chùm vải ở Việt Nam, hay thậm chsi một trái dưa nhiều lúc tương đương giá với một chai rượu nho.

Nho Ruby Roman có hương vị ngọt ngào ngay khi cắn miếng đầu tiên

Tháng 8/2018, chùm nho Ruby Roman đầu tiên đã được du nhập vào nước ta khi một cửa hàng trái cây cao cấp tại Sài Gòn có bày bán loại quả này trên kệ với giá 11 triệu đồng/chùm. Mặc dù có giá không hề rẻ thế nhưng chỉ sau vào giờ lên kệ mặt hàng này đã được bán đết sạch. Chứng tỏ sức hút của Ruby Roman là không hề nhỏ. Trước tình trạng cung không đủ cầu, cửa hàng đã quyết định tác riêng từng trái nho để bán cho khách với giá 500.000 đồng/trái.

Một trái nho này có giá 500.000 đồng, liệu bạn có dám mua thử?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Trấn Thành cũng đã có đánh giá về loại nho này, anh cho biết :"Ăn vào tôi thấy nó thơm đến động trời. Nó có gì đó thơm thơm, mềm mềm, nhẵn nhẵn, dai dai bên trong, giống như thạch vậy".

Thế nhưng nam MC cũng hài hước chia sẻ :"Lần đầu tiên trong đời tôi được tặng chùm nho Ruby Roman này. Tôi nói rõ là được tặng chứ không mua nhé, chưa khùng mà mua. Nó có giá 11 triệu một chùm. Tôi cũng không hiểu vì sao nó lại có giá tới 11 triệu một chùm nữa. Trong khi đó, một chùm có mười mấy trái, tính ra gần 900 ngàn một trái. Tôi nhìn mà không dám ăn luôn".

Trước đó Youtuber nổi tiếng Quỳnh Trần JP cũng từng review về loại trái cây đắt đỏ này, cô cho biết nho Ruby Roman mà cô mua được có giá 9.800 yen (~ hơn 2 triệu đồng) cho một chùm 600g. Nho được đặt trong một chiếc hộp hảo hạng, có tem mác rõ ràng, bên dưới mỗi hộp nho còn ghi rõ cách ăn và quy trình trồng trọt. Giống nho này có nồng độ axit cực kỳ thấp và chứa lượng đường cũng như nước quả rất cao, đem đến hương vị ngọt ngào ngập tràn ngay trong miệng ngay từ miếng cắn đầu tiên.

Trấn Thành review chùm nho Ruby Roman 11 triệu đồng và chùm nho Mẫu Đơn 2tr9 của Nhật

Theo Phương Hoa/SKCĐ