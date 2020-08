Nhóm bạn đi cùng cô gái bị chủ quán Nhắng Nướng bắt quỳ gối tiết lộ thông bất ngờ về nạn nhân

Như đã thông tin, tối muộn ngày 19/8, Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán nướng Hiền Thiện, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Nạn nhân được xác định là chị D.T.H (27 tuổi, quê Phú Thọ) - khách hàng từng đến ăn ở quán Nhắng Nướng Hiền Thiện.

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi quán này livestream cảnh ông Thiện chửi bới, bắt chị H. quỳ gối sau khi chị này đăng bài viết lên một ăn uống ở Bắc Ninh bóc phốt "đĩa lòng có sán" ở quán Nhắng Nướng Hiền Thiện.

Theo nguồn tin tờ Thanh Niên, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Bắc Ninh đã liên hệ đề nghị cung cấp thông tin nhưng nạn nhân vẫn còn hoảng sợ, tắt điện thoại, chưa thể lấy lời khai. Công an TP Bắc Giang đã liên hệ lấy lời khai của những người bạn đi cùng chị H. đến quán Nhắng Nướng Hiền Thiện ăn.

Quán Nhắng Nướng Hiền Thiện - nơi xảy ra vụ việc

Theo người bạn đi cùng, chị H. từng bị sang chấn tâm lý nên trong lúc bị chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện bắt quỳ xin lỗi, đe dọa, chửi bới thì vô cùng sợ hãi, có biểu hiện co giật giống như lên cơn động kinh. Vì thế, sau khi xin lỗi xong, chị H. được bạn bè đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, một vị lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, đến chiều 19/8, nạn nhân bị bắt quỳ gối xin lỗi chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thảo đã đến Công an làm việc và có đơn tố cáo.

Liên quan đến sự việc xảy ra tại quán ăn này, trong tối ngày 19/8, đoàn liên ngành TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quán Nhắng Nướng Hiền Thiện (số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh).

Theo biên bản của đoàn kiểm tra, quán Nhắng Nướng Hiền Thiện không có dụng cụ lưu mẫu thức ăn, thực phẩm để trực tiếp xuống nền đất, khu vực bếp có côn trùng, chưa có đồ bảo hộ cho nhân viên trong quá trình chế biến trực tiếp tại bếp.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi cảnh cô gái bị quỳ, chửi bới trong quán nướng