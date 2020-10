Tóm gọn nhóm đua xe tuổi teen còn quay video tuyển thành viên trên mạng ở Nghệ An

Ngày 16/10, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệu tập, làm việc với 20 đối tượng để điều tra về hành vi tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên địa bàn.



Từ trước đó, Công an huyện Tân Kỳ đã nắm được tình hình trên địa bàn phát hiện có một nhóm thanh, thiếu niên là học sinh của một số trường THPT trên địa bàn huyện thường xuyên tụ tập để “ đua xe ”, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu”, thả cả hai tay khi đang điều khiển xe máy.

Không chỉ vậy, nhóm này còn quay lại quá trình thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên rồi đăng tải lên mạng xã hội với mục đích kêu gọi các thành viên khác tham gia, nhập hội.



Qua xác minh, công an xác định nhóm đối tượng này thường xuyên tập trung chạy trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực thị trấn huyện Tân Kỳ.



Hành vi của nhóm quái xế gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng xác minh và triệu tập làm việc với các đối tượng, tạm giữ các phương tiện có liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai báo lý do tụ tập đua xe rồi quay video lên mạng là do tâm lý thích thể hiện. Nhóm đối tượng đồng thời nhận thức được lỗi và kí cam kết sẽ không tái phạm.

Sau đó, Công an huyện Tân Kỳ đã mời đại diện Ban giám hiệu các trường học, phụ huynh nhóm thanh niên vi phạm đến làm việc để phối hợp răn đe, giáo dục trong công tác quản lý các đối tượng.



Nhóm đối tượng bị lập biên bản vi phạm hành chính và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật



Trước đó, ngày 2/9, tại khu dân cư trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc hai cha con bị đánh trọng thương vì nhắc nhở nhóm thanh niên đua xe, nẹt pô trong khu dân cư.



Khi thấy nhóm thanh niên đua xe, nẹt pô lớn tiếng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi ra nhắc nhở. Sau đó nhóm này rời đi rồi một lúc sau quay lại với hơn 10 người xông vào tận nhà người đàn ông trên để hành hung. Trong nhà lúc này có cô con gái của người đàn ông đã quỳ xuống xin tha nhưng nhóm côn đồ đánh đập cả hai cha con.



Sau đó, cả hai cha con nạn nhân được đưa đi cấp cứu, vụ việc cũng được người dân xung quanh trình báo lên cơ quan chức năng.



