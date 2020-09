Nhóm nghiện ma túy quẫn trí nghĩ cách đột nhập nhà dân trộm tổ yến bằng phương tiện thô sơ

Ngày 5/9, Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM thông tin đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là Nguyễn Văn Phúc (SN 1983), Trương Hoài Nhân (SN 1987, cả hai cùng thường trú quận 2) và La Minh Phát (SN 1974, thường trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và nghiện ma tuý.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 7h sáng 2/9, một người dân trình báo có nhóm người di chuyển trên đường thủy bằng vỏ lãi, rồi đột nhập trộm cắp tổ yến tại nhà nuôi chim yến của người dân thuộc ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ.

Hình ảnh minh họa phương tiện vỏ lãi các đối tượng sử dụng.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Thôn Hiệp phối hợp đội cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giờ xác minh vụ việc và có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Khi cơ quan chức năng có mặt tại nhà dân thì tiếp tục nhận tin của bảo vệ một công ty ở ấp Trần Hưng Đạo phát hiện 3 người trộm cắp tài sản của công ty và nhóm này đã đi vỏ lãi tẩu thoát.

Nghi ngờ đây là cùng một nhóm đối tượng có hành vi hết sức trắng trợn, Công an xã Tam Thôn Hiệp, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giờ đã phối hợp Trạm cảnh sát đường thủy Đồng Tranh, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) tiến hành truy đuổi nhóm trộm cắp đang tẩu thoát trên vỏ lãi.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này bỏ chạy về hướng khu vực cầu cảng bỏ hoang (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Tới 8h15 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã thành công khống chế, bắt giữ 3 nghi phạm tại một đoạn sông gần cầu vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tang vật thu giữ được từ nhóm đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 2kg yến thô (ước tính vài chục triệu đồng), 1 vỏ lãi, 20 chìa khóa các loại và nhiều dụng cụ khác như kềm, cưa, kéo, xà beng, rựa...

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm đã thừa nhận hành vi trộm cắp tổ yến để lấy tiền sử dụng ma túy.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Thanh Hóa: gia đình giang hồ xây dựng đường dây buôn ma túy "khủng", lập boong ke, tàng trữ vũ khí

Theo Thanh Thùy/SKCĐ