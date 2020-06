Nhóm nhỏ Red Velvet xác nhận lại ngày debut mới, tiện tung luôn teaser đầy rùng rợn

Trước đó, nhóm nhỏ Red Velvet Irene & Seulgi thông báo sẽ debut với mini album đầu tay mang tên “Monster” vào ngày 15/06. Thế nhưng, khi gần đến ngày hẹn thì SM Ent đột ngột thông báo hoãn màn debut với lý do cần thêm thời gian để nhóm chuẩn bị sản phẩm được kỹ lưỡng hơn.

Thời điểm đó, nhiều fan đồn đoán nguyên nhân thật sự của việc hoãn debut đến từ việc tránh đụng độ với IZ*ONE và BLACKPINK hoặc xử lý việc "đụng hàng" logo của nhóm với thương hiệu khác.

2 ảnh teaser đen trắng về lần debut tới của nhóm nhỏ Red Velvet.

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, tới 21/6 công ty SM đã chính thức xác nhận nhóm nhỏ Red Velvet Irene & Seulgi sẽ trình làng mini album mang tên "Monster" vào 6/7. Kèm theo đó, SM cũng nhá hàng 2 ảnh teaser đen trắng về lần debut tới. Hình ảnh khá huyền bí và ma mị khiến không ít người tò mò concept của nhóm nhỏ Red Velvet là gì.

Đến 0h ngày 22/6 (theo giờ địa phương), SM lại tiếp tục thả "thính" thêm teaser video có tên "Two Shadows" nhá hàng cho lần debut tới của nhóm nhỏ Red Velvet Irene & Seulgi. Xem video có thể thấy, tông màu chủ đạo là trắng đen đầy rùng rợn trong một khu rừng.

Đúng như tên gọi của mini album "Monster", hình ảnh của 2 thành viên Irene và Seulgi cũng thoắt ẩn thoắt hiện khiến bầu không khí càng thêm bí ẩn.



Ảnh cắt từ teaser video.

Dù mang hơi hướng rùng rợn, kinh dị là thế nhưng người hâm mộ lại nghĩ ngay tới một happy ending hài hước. Nhiều người còn liên tưởng đến nét tương đồng với teaser "Psycho" của Red Velvet trước đó.

Tuy nhiên, sẽ chẳng khẳng định trước được điều gì bởi SM vốn luôn có những concept "siêu dị" cùng những teaser như "một cú lừa". Vì vậy hãy chờ đợi đến 6/7 tới để xem MV mới ra lò là sẽ biết ngay mọi chuyện nhé.

Red Velvet - IRENE & SEULGI | Two Shadows (Teaser)



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ