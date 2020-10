Băng nhóm `tướng cướp` độ tuổi 13 đến 16 chém người cướp của không ghê tay tại TP.HCM sa lưới

Ngày 8/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM , cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp gây hoang mang cho người dân trên địa bàn. Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và " trộm cắp tài sản ", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hãi hùng thay, nhóm cướp với loạt hành vi cướp táo tợn này lại có độ tuổi rất nhỏ và người cầm đầu băng nhóm cũng mới chỉ 16 tuổi. Cụ thể nhóm này gồm: Trần Duy Long (16 tuổi, ngụ quận 11) Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, ngụ quận 11), Châu Lợi (15 tuổi), Thạch Bình (14 tuổi), T.H. (12 tuổi, em trai Bình), Nguyễn Tấn Tài (14 tuổi), Phạm Hoàng Hải (14 tuổi), N.T.T. (13 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Huy (16 tuổi, quê Kiên Giang).

Chân dung nhóm cướp tuổi teen

Kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 1/10, nhóm của L. mang theo dao tự chế, đi trên nhiều xe máy trên các tuyến đường ở Bình Chánh để tìm đối tượng. Tại địa bàn ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, nhóm này đã chặn đầu xe của 1 phụ nữ. Long thường sẽ là người hành sự đầu tiên bằng cách nhảy xuống xe, xô nạn nhân té ngã để cho 1 đàn em 15 tuổi cướp xe gắn máy hiệu Wave của nạn nhân. Cả nhóm mang xe cướp được về nhà 1 thành viên trong nhóm cất giữ, rồi kéo nhau qua quận Bình Tân tiếp tục công cuộc cướp giật.

Địa bàn hoạt động của băng nhóm

Tại đường Cây Cám, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, nhóm của Long với khoảng chục đối tượng bất ngờ “tập kích” hai anh em anh NVTr (46 tuổi) và anh NVT (48 tuổi, cùng tạm trú huyện Bình Chánh) chạy xe máy ngang qua thì chặn đường.. Thay vì xô ngã như hành vi cướp của phụ nữ, khi thấy nạn nhân có xu hướng phản kháng chúng sẽ rút dao tự chế chém ngay. Hành vi táo tợn này khiến 1 trong 2 nạn nhân bị thương và người còn lại vô cùng hoảng sợ. Nhóm của Long cướp 2 xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Ngay trong ngày, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, bắt giữ Khang, Bình, Hải, Lợi và H. Đến ngày 7/10, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục bắt giữ thêm Long, Huy, Tấn Tài và T.T.

Nhóm cướp bên 2 tang vật

Công an ban đầu xác định, nhóm này gây ra sáu vụ cướp, ba vụ trộm ở huyện Bình Chánh và ba vụ cướp ở quận Bình Tân. Các thành viên trong băng dù nhỏ tuổi nhưng được đánh giá là lỳ đòn, rất manh động. Nếu nạn nhân phản kháng, hoặc bị người đi đường truy đuổi thì dùng dao tự chế tấn công.

Các tài sản lấy được nhóm Long đem bán lấy tiền chia nhau mua ma túy và chơi game. Hiện công an đang tiếp tục điều tra.

