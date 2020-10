'Tóm gọn' nhóm thanh thiếu niên dùng kéo đâm người trong quán nhậu tử vong vì mâu thuẫn

Theo thông tin từ Công an TP.HCM ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bom vẫn đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên xảy ra tại quán nhậu trên địa bàn.



Bên cạnh đó, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2003), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2003), Nguyễn Minh Anh (SN 2003), Đặng Trung Kiên (SN 2003) và Nguyễn Tuấn Hòa (SN 2004), cùng ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai để điều tra về hành vi Giết người.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: CADN



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h cùng ngày Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo về việc nam thanh niên bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Công an huyện Trảng Bom đã triển khai lực lượng phối hợp Công an các xã Bình Minh, Quảng Tiến, TT.Trảng Bom tiến hành truy xét, điều tra vụ việc.



Kết quả điều tra cho thấy, trước dó vào khoảng 0h30 ngày 24/10, anh Phạm Hoàng Duy Khánh (SN 1996, HKTT ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cùng em trai là Phạm Đức Hòa (SN 1998) cùng bạn bè đến ăn nhậu ở quán Anh Đạt (ấp Tân Bình, xã Bình Minh).



Tại đây, Hòa có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn bên, cũng chính là nhóm của Tuấn. Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát, Khánh bị Tuấn dùng kéo có sẵn ở quán đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.



Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ cây kéo gây án. Sau đó, toàn bộ hồ sơ vụ án cùng nhóm đối tượng đã được giao cho Phòng PC02 Công an tỉnh Đồng Nai.



Hiện tại, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.



