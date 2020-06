Clip: Nhóm thanh niên đeo khẩu trang nổ súng, chém người dã man trên đường

Ngày 27/6, Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ một nhóm thanh niên chém người gây thương tích nặng trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Video ghi lại sự việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 24/6, Nguyễn Văn Công Minh Quốc (20 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) cùng nhóm bạn đang nhậu tại một quán nằm cạnh quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Nạn nhân Quốc được đưa đi cấp cứu

Bất ngờ lúc này có có một nhóm thanh niên đeo khẩu trang bịt kín mặt chạy xe đến dừng trước quán. Nhóm này mang theo dao tự chế, mã tấu... còn nổ súng bắn về phía nhóm của Quốc.

Thấy vậy, nhóm của Quốc bỏ chạy tán loạn thì bị nhóm thanh niên đeo khẩu trang rượt đuổi theo. Theo clip ghi lại, trong quá trình bỏ chạy, Quốc bị té ngã thì lúc này 3 thanh niên trong nhóm trên bắt kịp liền chém xối xả vào người gây thương tích rất nặng.

Quốc bị chém trọng thương

Gây án xong cả nhóm trên lên xe tẩu thoát. Sự việc được camera nhà dân ghi lại.Còn Quốc được người dân đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Vì vết thương quá năng, Quốc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Hiện cơ quan công an, đang điều tra, ráo riết truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ việc

Trước đó khoảng 7h30 sáng 23/6 xảy ra vụ án mang do mâu thuẫn trên bàn nhậu ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, Vũ Văn Úy (SN 1994), Đỗ Xuân Tuấn (sinh năm 1984), Bùi Văn Luận (SN 1993) cùng trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ ngồi uống rượu với nhau.

Bữa ăn kéo dài đến khoảng 10h thì Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, đánh nhau. Luận dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái của Tuấn, còn Tuấn dù bị thương vẫn đủ sức dùng dao đâm liên tiếp vào người của Luận.

Hậu quả, Bùi Văn Luận bị rách da đầu; bị đâm thấu ngực, mạn sườn trái và bắp tay phải. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng do vết thương nặng nên Luận không qua khỏi. Còn Đỗ Xuân Tuấn bị chém đứt lìa bàn tay trái được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

