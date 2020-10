Phẫn nộ nhóm thanh niên rình mò các đôi tình nhân hẹn hò nơi vắng để cướp của, hiếp dâm nạn nhân

Theo Tiền Phong, ngày 2/10 Công an TP Dĩ An ( Bình Dương ) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ được nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm tập thể nữ sinh trong làng đại học quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An - giáp ranh giữa Bình Dương , TP.HCM và Đồng Nai).



Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Văn Đẹt (SN 2003, quê Sóc Trăng), Nguyễn Văn Đạt (SN 2003, quê Trà Vinh), Sơn Quốc Thành (SN 1997, quê Bạc Liêu), Lý Văn Vàng (SN 2003, quê Hậu Giang), Danh Minh Hiếu (SN 2004, quê Sóc Trăng), Lưu Trường An (SN 2001, quê Hậu Giang), tất cả cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chân dung 6 thanh niên bị bắt giữ



Theo điều tra, nhóm thiếu niên này quen biết nhau do từng làm bốc xếp hàng chung ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Vietnamnet thông tin, từ đầu tháng 7/2020 nhóm 6 người này bàn bạc với nhau dùng mã tấu chạy dọc các tuyến đường trong Làng đại học Quốc gia để tìm kiếm các cặp tình nhân, sinh viên ngồi tâm sự ở khu vực vắng vẻ để cướp của, hiếp dâm.



Đêm 22/9, khi đang ve vãn ở đường Hải Thượng Lãng Ông (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) nhóm phát hiện anh H.M.T (SN 1999) cùng chị N.H.T (SN 2001) đang ngồi tâm sự.



Lập tức, nhóm xông vào khống chế lấy của nạn nhân 2 điện thoại và 1 đôi bông tai. Chưa dừng lại ở đó, cả nhóm còn khống chế anh T. để thay nhau Lập tức, nhóm xông vào khống chế lấy của nạn nhân 2 điện thoại và 1 đôi bông tai. Chưa dừng lại ở đó, cả nhóm còn khống chế anh T. để thay nhau hiếp dâm nữ sinh đi cùng.



Cũng trong đêm đó, nhóm còn cướp của nạn nhân khác là anh P.M.P. 5 triệu đồng. Khi nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An đã lập chuyên án. Qua truy xét, ngày 1/10, Công an TP Dĩ An đã bắt giữ được cả 6 đối tượng gây án, đồng thời truy bắt các đối tượng khác đang bỏ trốn.



Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ