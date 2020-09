Nàng chỉ cần làm những điều đơn giản này sẽ giúp 'cuộc yêu' cuồng nhiệt và ngọt ngào hơn gấp bội

Thực tế, đàn ông dù có ham muốn mạnh mẽ nhưng ngoài nhu cầu chuyện chăn gối, họ cũng ước ao có thể hòa hợp về tâm hồn với người mình yêu. Thậm chí, nhiều đấng mày râu còn đặt điều này cao hơn cả 'kỹ năng phòng the' của nàng.



Với người mình yêu, các chàng trai thường có hứng thú hơn cả. Đặc biệt, nếu các nàng biết làm những điều này trước mỗi cuộc 'yêu', đảm bảo đối phương sẽ cuồng nhiệt hơn rất nhiều.

Nói chuyện vui vẻ với chàng

Việc trò chuyện thoải mái, tự nhiên giữa hai người là một trong những 'liều vitamin' giúp tình cảm thêm bền chặt. Nếu hai người có thể trò chuyện với nhau mãi không biết chán, điều này chứng tỏ 2 người rất hợp nhau, tâm trạng anh ấy cũng sẽ được thả lỏng, muốn gần gũi và nâng niu bạn hơn.

Ảnh minh họa.



Tặng anh ấy những lời khen tự nhiên

Chắc nhiều người không biết, đàn ông nhiều khi cũng rất tự ti về vẻ bên ngoài của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ khi nào bạn cũng có thể tặng cho anh ấy một lời khen ngợi chứ không riêng gì những lúc ngọt ngào trên giường.

Có thể khen chàng khi nấu nướng, khi tập thể thao ướt đẫm mồ hôi, khi mặc bộ đồ mới hay kiểu tóc mới. Điều này khiến tâm trạng anh ấy tốt hơn, tình cảm cũng thế mà thăng tiến rất nhiều.

Dành tặng những cử chỉ âu yếm

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng dễ dàng bị mê mẩn bởi những hành động, cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm. Đừng quên dành tặng cho anh ấy những cái ôm, nắm tay, ôm eo, những nụ hôn nhẹ nhàng lên má, lên môi... Điều này giúp đối phương nhận ra bạn yêu và trân trọng tình cảm này thế nào.

Đây được coi là những bước đệm nhẹ nhàng giúp chuyện chăn gối của 2 người thêm nồng nàn và thăng hoa.

Ảnh minh họa.





Xây dựng cuộc sống hài hòa thường ngày

Cuộc sống căng thẳng, bức bối sẽ dễ khiến tình cảm 2 người rạn nứt. Do đó, để duy trì cuộc sống thường nhật hạnh phúc, nên xây dựng thói quen hài hòa, phù hợp giữa 2 người.

Chỉ cần cả 2 có sự ăn ý trong những hành động nhỏ thường ngày thì cuộc yêu cũng sẽ như vậy. Điều này không chỉ giúp tình yêu thêm ngọt ngào mà còn duy trì tình cảm của hai người ngày càng bền chặt.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ