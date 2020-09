Những câu thả thính trên cả đỉnh khiến đối phương chỉ nghe một lần là rung rinh không lối thoát

Nếu không biết phải nói gì với nàng trong những buổi gặp gỡ, hẹn hò hay không biết làm gì để ghi điểm trong mắt đối phương, hãy áp dụng ngay những câu nói 'ngôn tình' dưới đây, đảm bảo nghe một lần là nhớ mãi.



Hình như dạo này em béo lên rồi, anh có thấy em tăng cân hay không?

- Anh có cách giúp em Giảm cân ngay và luôn đấy!

- Cách gì vậy, nói em nghe đi.

- Đưa trái tim của em đây anh giữ giúp cho...

Ảnh minh họa.

Tại sao anh có 1 bộ mặt dày thế này mà vẫn không che đậy nổi tình yêu 'to đùng' mà bản thân dành cho em nhỉ?

Anh chẳng thích nghe em kể chuyện cười đâu. Bởi vì anh chẳng nghe được gì cả, cứ mải mê ngắm em cười mà thôi!

Em biết em và facebook có điểm chung là gì không?

- Dó là ngày nào anh cũng muốn truy cập, có thể ngắm nhìn cả ngày mà không biết chán.

Đố em biết ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh là ngày gì không? Là ngày em trở thành cô dâu của anh đấy!



Công việc của em có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Hay là làm bạn gái anh cho bận thêm một chút đi.



Anh đang lo mình bị Anh đang lo mình bị tiểu đường sớm mất thôi, bởi vì nhìn em quá ngọt ngào anh không kìm lòng nổi.

Ảnh minh họa.

Tại sao lấy vợ rồi mà anh còn thích ngắm gái đẹp thế nhỉ?

- Kệ anh, không ngắm thì sao biết được chẳng có ai đẹp bằng vợ anh.



Anh thấy mình không thích hợp để yêu nhau đâu, anh không muốn em làm bạn gái anh nữa. Làm vợ anh đi!



Trưa rồi mà anh chưa dậy à?

- Anh dậy lâu rồi, đang tính đến Bệnh viện khám đây.

- Anh bị bệnh gì vậy?

- Bệnh nhớ em…

Những câu nói ngọt ngào này mà được thổ lộ trong khung cảnh lãng mạn chỉ có 2 người thì cơ hội thành công sẽ lên tới 99% đấy. Hãy thử xem nhé!

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ