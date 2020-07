Những câu thoại đi vào lòng người của dàn diễn viên "30 chưa phải là hết"

Bộ phim Trung Quốc "30 chưa phải là hết" đang gây xôn xao cộng đồng mạng vì cốt truyện rất "đời" tạo ra sự kết nối rất lớn giữa khán giả và các nhân vật trong phim. 3 cô gái bước vào độ tuổi 30 với 3 thái cực khác nhau nhưng cùng phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc hỉ - nộ - ái - ộ.

Bộ phim đem tới rất nhiều suy ngẫm và triết lý nhân sinh về tình yêu, tình bạn, tình thân. Bằng cách lồng ghép vào thước phim những tình tiết tái hiện cuộc sống chân thật đời thường của những người phụ nữ ở tuổi 30, bộ phim đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả.

Những nhân vật nữ chính trong bộ phim "30 chưa phải là hết".

Bộ phim đã đi được nửa chặng đường và rất nhiều biến cố đã xảy ra với 3 cô gái Cố Giai, Mạn Ni, Hiểu Cần. Qua mỗi một thăng trầm, những nhân vật lại rút ra được một bài học mới từ đó xuất hiện rất nhiều câu nói để đời và đáng nhớ. Nhiều trích đoạn sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

1. “Cách duy nhất để con người không phải lo đường lùi cho mình chính là phải bước thật xa về phía trước. Cũng như cốc cà phê này, lúc mới uống cậu sẽ thấy nó đắng nhưng uống lâu rồi ngược lại còn có cảm giác hưởng thụ. Cho nên qua 5 năm nữa, chúng ta sẽ nhìn lại những trắc trở của ngày hôm nay và cảm thấy thật biết ơn”

Tuổi 30 không còn màu hồng khiến cả 3 cô gái đều rất chật vật với những bộn bề của riêng mình. Mỗi một con đường họ đi qua đều có những trông gai, trắc trở riêng. Cố Giai cố gắng lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, Hiểu Cần chật vật với hôn nhân không hạnh phúc và cuộc sống bấp bênh, Mạn Ni phải cân bằng giữa tình yêu không bến đỗ và sự nghiệp chấp chới.

Tuy nhiên họ đã nhận ra cuộc sống khó khăn là để tôi luyện con người trở nên mạnh mẽ hơn. Ai cũng có những giai đoạn phải uống một cốc cà phê đắng tưởng chừng không chịu nổi. Nhưng thời gian và những cố gắng để tiến về phía trước đến một lúc sẽ hóa giải được vị cà phê đắng này.

Cố Giai là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.





Đây không đơn thuần là triết lý sao rỗng của phim mà là cách thức thực tiễn để mỗi người vượt qua khó khăn của riêng mình trong cuộc sống.

2. "Nếu con muốn gả thì con lúc nào cũng có thể gả được nhưng con không phải sản phẩm trưng bày trong quầy và được treo giá sẵn để người ta tùy ý lựa chọn. Con cũng không muốn tìm một người bình thường, nếu con muốn qua những ngày tháng đó thì ba năm trước con đã có thể kết hôn rồi" Vấn đề kết hôn trong cuộc sống hiện đại luôn là nỗi trăn trở của nhiều thanh niên trên toàn cầu nói chung chứ không riêng gì Trung Quốc hay Việt Nam. Đặc biệt là trong thời đại nữ quyền phụ nữ hoàn toàn có thể tự lập và lo cho cuộc sống của riêng mình. Điều họ tìm kiếm trong một cuộc hôn nhân là hạnh phúc thực sự chứ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một cột mốc trong đời.

Vương Mạn Ni rất độc lập và có chính kiến.

Rất nhiều cô gái cũng đã trải qua những sự giục giã từ phía gia đình sẽ thấy rất thấu hiểu cho nhân vật Mạn Ni của "30 chưa phải là hết". Nhưng câu nói trên sẽ là động lực để họ đấu tranh cho điều mình tin là đúng, cho một cuộc hôn nhân phải đến từ sự viên mãn đích thực và phải có chọn lựa kĩ càng. Nhân vật Chung Hiểu Cần là minh chứng rõ nhất cho việc nếu không có sự chuẩn bị trước mà đã bước vào hôn nhân thì không ai có thể hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân của Chung Hiểu Cần không hạnh phúc vì thiếu sự chuẩn bị tinh thần.

3. Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là nói những điều tốt đẹp, dễ nghe với người ngoài, những lời tổn thương hoặc im lặng sẽ giành để nói với những người thân với mình.

Ngoài những triết lý về tình yêu, tình bạn, cuộc sống, "30 chưa phải là hết" cũng truyền tải những thông điệp rất ý nghĩa về tình thân. Cuộc sống xã hội mưu sinh khó khăn khiến con người luôn phải gồng mình hết sức để gánh vác. Phải giả lả với xã hội để mong cầu cơ hội tốt khiến họ tự nhiên quen với việc nói những lời tốt đẹp dù là chân thật hay giả dối với những người ngoài. Còn khi về tới nhà và trút bỏ hết những gương mặt giả dối ấy, con người rất dễ sinh ra tâm lý vì đè nén quá lâu nên dẫn tới cáu giận. Và những người phải tiếp nhận sự tức giận ấy lại là gia đình, là những người mình cần phải thương yêu.

Từ bỏ cuộc sống phố thị hào nhoáng về với mẹ thì Mạn Ni mới thấu được hết tình thân đáng quý thế nào.

Đây là một điều sai lầm sẽ khiến con người ta rất hối hận nếu sau này nghĩ lại. Bởi như Vương Mạn Ni dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì bố mẹ, người thân là luôn là những người sẽ nâng đỡ và bao bọc ta chứ không phải xã hội.

4. "Trước tuổi 30 đấu tranh vì số lượng, sau tuổi 30 nhìn về chất lượng. Quan trọng là bạn chưa từng từ bỏ chính mình, đây chính là bằng chứng tốt nhất"

Những khán giả ở trong độ tuổi 30 sẽ là người hiểu rõ nhất câu thoại vô cùng ý nghĩa này. Khi còn trẻ, chúng ta luôn có khao khát được nổi tiếng, được nhiều người biết tới và có nhiều người vây quanh. Nhưng khi trưởng thành thì con người ta mới thấy đôi khi 1 người bạn, 1 tình yêu hay 1 người thân mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng dựa vào và trút bầu tâm sự sẽ quý giá hơn nhiều so với việc có nhiều người xung quanh nhưng vẫn thấy cô đơn.

Việc có những người bạn thực sự thân thiết sẽ quan trọng việc có nhiều bạn nhưng vẫn thấy cô đơn.

Và bản thân mỗi người sẽ là yếu tố bất biến cuối cùng. Giữa cuộc sống này con người cần phải là điểm dựa vững chắc nhất cho chính mình để không gục ngã. Không ai có thể cứu rỗi chúng ta ngoài chính bản thân mình.

Bộ phim vẫn đang tiếp tục được chiếu với tần suất 2 tập/ngày.

