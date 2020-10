Những chiếc mũ cối nằm trơ trọi lẫn giữa bãi bùn đất khổng lồ tại thủy điện Rào Trăng 3

Vào lúc 15h, một chú chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng bỗng kêu lên và dùng chân trước đào bới một hỗ bùn. Máy ủi ngay lập tức tiến đến để múc sâu vào khu vực chú chó vừa đánh hơi. Việc di chuyển hết sức khó khăn do lớp bùn đất nhão nhoét sâu hơn 1m.

Đoàn người phía sau đào bới theo vết của chiếc xe vừa múc. Mỗi bước đi đều phải chèn thêm mọt hòn đá lớn hoặc một cành cây, nếu không bùn đất sẽ lún tới đầu gối.

Điểm sạt lở rộng tới 5.000m2, nằm giữa một thung lũng rộng. Tại đây cũng không có nhiều vách núi dựng đứng như nhiều người nghĩ, mà chỉ có một dãy núi thấp cao thoai thoải. Bùn đất kết hợp với nhiều cành cây ngã đổ đã khiến cho việc di chuyển gặp khó khăn hơn rất nhiều, gây vướng víu và cản trở công tác tìm kiếm.

Những người lính với các công cụ đào bới trên tay "vật lộn" nhiều giờ giữa bãi bùn lầy khổng lồ. Một vài người lính khác với chiếc gậy sắt dài hàng mét trong tay đi thăm dò từng vị trí xem đồng đội của mình đang nằm ở vị trí nào.

Ngay tại mép vực nơi những lớp bùn lầy lội đã tìm ra một số đồ vật, những chiếc áo phao, mũ cối, gậy sắt và một vài mảnh vải. Con đường dẫn đến những địa điểm tìm kiếm được đặt 3 chốt canh gác. Trong khi đó phóng viên không được tiếp cận hiện trường. Con đường từ trung tâm xã Phong Xuân đến điểm tìm kiếm vẫn ẩn chứa khá nhiều nguy hiểm.

Trên con đường dài 20km cây cối ngã la liệt xuống đường, nhiều điểm trên đường đất đá lăn ra chắn ngang, bùn đất ùa xuống mặt đường gây ra một thảm cảnh hết sức kinh dị.

Một cán bộ bảo vệ rừng cho biết, chỉ cần trời đổ mưa là toàn độ đội tìm kiếm sẽ bị mắc kẹt trong rừng và chờ trực thăng thả lương thực xuống cứu, bởi trên con đường có 2 ngầm cắt ngang, nước chảy xiết.

Bên cạnh đó là đất đỏ trên núi tuôn xuống đường, khoét mặt đường vỡ từng mảng tạo thành những vực sâu hàng trăm mét rất nguy hiểm.

Trước khi bước vào bãi bùn hoặc khi rời đi, mọi người đều dừng lại thắp hương bên bàn thờ. Bàn thờ đặt ngay cạnh một đống cây cối lòi ra từ đống bùn đất. Khi bùn nhão khô bớt, công binh sẽ còn phải đào đất, cưa cây mới có thể khai quang hết khu vực tìm kiếm.

Tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ