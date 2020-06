Những dấu hiệu cho thấy chàng trai chỉ muốn `nhún nhẩy` qua đường chứ không hề tôn trọng bạn

Nếu nhận thấy bạn trai có những dấu hiệu này, tốt nhất nên cho "next" ngay và luôn bởi thực tế họ chẳng tôn trọng, yêu thương bạn đâu.

Dùng xưng hô "nó", "con đấy" khi nhắc tới bạn: Khi ở bên nhau anh ta gọi bạn ngọt xớt là em yêu, bé cưng, cún yêu... nhưng hễ sảy ra một cái lại nhắc đến bạn bằng những từ như nó, con đấy, con kia... thì cảm giác có một chút khinh bỉ và không được tôn trọng.

Quên ngày kỷ niệm, sinh nhật hay dịp lễ đặc biệt: Nếu là người tâm lý, yêu thương và quan tâm người yêu, anh ấy sẽ nhớ tất cả những ngày liên quan đến 2 người. Không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần lời chúc hay những món quà nhỏ giản dị là được.

Chỉ trích bạn vô cớ: Nếu anh ta thường xuyên càu nhàu, chỉ trích, khó chịu với bạn vì những lý do không đâu, chứng tỏ người này khá ích kỷ và không hề tôn trọng bạn. Vì nếu yêu thương bạn, anh ấy sẽ không hạ thấp hay khiến bạn thất vọng về bản thân.

Bạn không phải ưu tiên hàng đầu: Nếu anh ta chỉ chăm chăm quan tâm bản thân, sở thích cá nhân, gia đình , bạn bè... mà chẳng thèm để ý xem bạn cần gì, muốn gì thì chứng tỏ bạn cũng chẳng quan trọng với người ta. Hơn thế nữa, anh ta thường xuyên đến muộn, lỡ hẹn hoặc kiếm cớ này nọ để thất hứa với bạn.

"Tà tưa" gái trên mạng xã hội : Nếu người yêu bạn thường xuyên thả tim, thả thính và chăm chỉ bình luận, quan tâm đến hoạt động của những cô bạn xinh xắn trên mạng xã hội, cẩn thận kẻo anh ta đang bắt cá nhiều tay đấy!

Không lắng nghe, ở bên khi bạn cần: Nếu anh ta chẳng bao giờ lắng nghe hay để ý cảm xúc của bạn thì chứng tỏ bạn không hề quan trọng với người ta. Ngoài ra, anh ta còn chẳng bao giờ động viên, an ủi hay bên cạnh khi bạn đau ốm, không vui... thì đến lúc bạn cần suy xét lại về mối quan hệ này.

Nhận xét thiếu nhã ý về bạn: Bạn được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của anh ta với người khác bằng những lời lẽ chê bai, thiếu tôn trọng... Bên cạnh đó, anh ta còn chẳng ngại nặng lời, quát mắng hay xúc phạm bạn ở nơi đông người.





Thường xuyên khiến bạn tổn thương, thất vọng: Nếu bạn thường xuyên phải trải qua cảm giác khó chịu này, đừng ngại ngần gì mà hãy chia tay ngay và luôn.

