Thật thiếu sót nếu du lịch Đà Lạt mà không tới những địa điểm sau

Đến với ‘thành phố ngàn hoa’ thì việc khám phá các địa điểm du lịch ở Đà Lạt là không thể thiếu. Thế nhưng, với quá nhiều sự lựa chọn khiến bạn phân vân không biết nên đi đâu, chơi gì khi du lịch Đà Lạt? Đừng lo, dưới đây sẽ là những gợi ý tuyệt vời, giúp bạn có chuyến đi du lịch Đà Lạt đáng nhớ cho chuyến du lịch của mình.

Núi Langbiang – ngọn núi cao nhất Đạt Lạt

Nếu nhắc tới các địa điểm tham quan nổi tiếng tại Đà Lạt thì không ai là không biết đến núiLangbiang – Ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ, cao nhất ở Đà Lạt. Chính vì thế mà nơi đây luôn là tâm điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đặc biệt là những du khách yêu thích mạo hiểm và chinh phục độ cao.

Để chinh phục được các ngọn núi trng dãy Langbiang, bạn có thể di chuyển bằng 2 cách: Đi bằng xe Jeep đối với những người chỉ muốn ngắm cảnh và đi bộ men theo đường nhựa dành cho những người yêu thích phưu lưu, thích tự mình khám phá toàn bộ khung cảnh thiên nhiên của dãy núi Langbiang. Đặc biệt, ở đây có 2 ngọn núi nổi tiếng nhất được người dân đặt tên, đó là Núi Ông và Núi Bà, bạn không nên bỏ lỡ nhé.

Chinh phục tới các đỉnh núi tại cao nguyên hùng vĩ Langbiang này, du khách không chỉ được tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành, dễ chịu, với khung cảnh thiên nhiên lãng mạn với sương mù bao phủ. Mà đưa mắt ra xa, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn bộ thành phố thu nhỏ vô cùng ấn tượng. Chắc chắn rằng, danh thắng tuyệt đẹp ở Đà Lạt này sẽ là điểm dừng chân đáng nhớ dành cho bạn.

Quảng trường Lâm Viên

Nằm ở trung tâm thành phố, quảng trường Lâm Viên cũng là địa điểm du lịch ở Đà Lạt được quan tâm nhiều nhất. Với tổng diện tích lên tới 72.000m2, quảng trường rộng rãi, thoáng mát, là nơi dạo chơi lý tưởng cho khách du lịch. Bên cạnh đó, ở quảng trường Lâm Viên còn diễn ra rất nhiều hoạt động giải trí, bạn có thể thưởng thức và tham gia, để có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Cùng với đó, du khách ghé thăm quảng trường còn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc nghệ thuật khổng lồ tại quảng trường đó là: Khối bông hoa dã quỳ và khối nụ hoa Atiso. Đặc biệt, với khung cảnh sang chảnh, quảng trường Lâm Viên cũng trở thành địa điểm check-in đẹp ở Đà Lạt cho những cô nàng thích sống ảo đấy nhé.

Thung lũng Tình Yêu

Có người từng nói, đi du lịch Đà Lạt mà không ghé thăm thung lũng Tình Yêu thì coi như chưa đến Đà Lạt. Đặc biệt là những cặp đôi, nếu không tới đây sẽ là một thiếu sót lớn đấy nhé. Bởi thung lũng Tình Yêu là một trong những danh thắng đẹp nhất tại Đà Lạt, là nơi quy tụ những con suối nhỏ, các hồ nước tự nhiên, các thung lũng sâu, đồi thông xanh biếc,…. Tất cả hình ảnh này tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn.

Đặc biệt, khi đến với thung lũng Tình Yêu, bạn hãy đi men theo đường mòn hoặc leo hàng trăm bậc đá, đi qua cổng hoa nhiều màu sắc, để leo lên đỉnh đồi Vọng Cảnh nhé. Từ đây, đưa mắt ra xa bạn sẽ ngắm nhìn được toàn cảnh thiên nhiên, với những rừng hoa nhỏ, các mê cung tình yêu, ngọn đồi uyên ương toàn bướm... Chắc chắn rằng, thung lũng Tình Yêu này, sẽ khiến du khách nuối tiếc chẳng muốn về.

Thác Datanla

Có thể bạn chưa biết thác Datanla là một trong những địa danh nổi tiếng ở Đà Lạt và là điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích. Với khung cảnh non nước hữu tình, vẻ đẹp thác Datanla đã được đi vào nhiều tác phẩm thơ ca nổi tiếng.

Độ cao của thác lên tới 20m, thế nhưng không ồn ào, tung bọt trắng xóa như những con thác khác. Lý do chính là bởi thác không quá dốc, xen kẽ giữa dòng thác là những tảng đá, khiến nước chảy nhẹ nhàng và êm dịu. Ngoài việc khám phá khung cảnh thiên nhiên, thì bạn còn có cơ hội trải nghiệm rất nhiều trò chơi mạo hiểm thú vị nữa nhé. Hoặc bạn cũng có thể tham gia các hoạt động hấp dẫn tại đây như: Leo thác, trượt thác, đu dây...





Hồ Tuyền Lâm

Với vẻ đẹp hoang sơ, khung cảnh lãng mạn, hồ Tuyền Lâm được mệnh danh là ‘Nam thiên đệ nhất hồ’ và trở thành một trong số 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam. Đây là hồ nước ngọt nhân tạo được hình thành lâu đời, từ những thấp kỷ 30, xung quanh là những dòng suối nhỏ, các ngọn núi bao quanh. Đặc biệt, dãy rùng thông xanh thẳm mọc xung quanh hồ là địa điểm cắm trại, picnic tuyệt vời. Còn gì hấp dẫn hơn khi đi du lịch hồ Tuyền Lâm nằm dưới những bóng cây râm mát, ngắm nhìn cảnh vật núi rừng, và tổ chức bữa tiệc BBQ tại đây nhỉ. Và đây cũng là danh lam thắng cảnh ở Đà Lạt bạn không nên bỏ lỡ.

Đồi chè Cầu Đất

Đồi chè Cầu Đất cũng là điểm dừng chân yêu thích của các bạn trẻ. Bởi tới đồi chè Cầu Đất bạn không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu, mà nơi đây còn là không gian sống ảo tuyệt vời cho các chị em đấy nhé. Chính bởi những góc chụp đẹp mà đồi chè thu hút sự quan tâm của rất nhiều Couple tới để chụp ảnh cưới, lưu lại những phút giây hạnh phúc bên nhau. Thời điểm đẹp nhất bạn nên tới đồi chè đó là vào buổi sáng sớm, khi những giọt sương mai còn đọng trên lá chè. Hoặc tới đây vào buổi chiều muộn đón hoàng hôn.

Nhà thờ Con Gà

Đặt chân tới Đà Lạt nhất định phải ghé thăm nhà thờ Con Gà hay còn gọi là nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt. Bởi đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Đà Lạt, là một công trình kiến trúc mang đậm nét đặc trưng của Phương Tây. Sở dĩ nhà thờ lấy tên là nhà thờ Con Gà là bởi trên nóc nhà thờ có biểu tượng hình con gà. Và đây cũng là nơi mà rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu.

Nhà ga Đà Lạt

Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm chụp ảnh đẹp ở Đà Lạt, thì không nơi nào khác đó chính là nhà ga của thành phố. Được xây dựng lâu đời, là một trong những nhà ga cổ nhất tại Việt Nam, nên nơi đây mang đậm nét đẹp cổ điển, giúp bạn tạo ra được những tác phẩm đậm chất Vintage nhé. Và chi phí vào đây để chụp ảnh vô cùng rẻ, chỉ khoảng 5 – 10k/người là bạn đã có được những bức ảnh tuyệt vời về làm kỷ niệm rồi.

Theo Ph.M/SKCĐ