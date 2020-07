Vui chơi quên lối về cùng những địa điểm sống ảo cực chất khi du lịch Ninh Bình

Hầu hết mọi du khách đến với Ninh Bình đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp vừa dịu dàng nên thơ nhưng cũng rất đỗi kỳ vĩ với hàng loạt các danh thắng như Tràng An, Tam Cốc- Bích Động, đầm Vân Long… Mỗi mùa Ninh Bình đều có nét đẹp và sức hút riêng, vì thế du khách có thể chọn Ninh Bình làm điểm đến bất cứ thời gian nào trong năm. Và mỗi điểm đến ở Ninh Bình đều mang những đặc trưng vô cùng khác lạ và sâu sắc, tạo thành điểm nhấn thu hút ngày càng nhiều du khách ghé thăm.

Du lịch Ninh Bình - say mê non nước Tràng An

Toàn cảnh khu sinh thái Tràng An là một vùng núi non hùng vĩ, tráng lệ được tạo bởi các thế núi muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn khúc nối liền các hang động, các thung lũng hoang sơ, kỳ bí đẹp đến lạ thường. Đến thăm quan khu du lịch sinh thái Tràng An, du khách sẽ được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc, khám phá cội rễ xa xăm của sự sống nhân loại, tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết và tinh tuý cùng bầu không khí thanh như lọc và tự hào với những nét vàng son của lịch sử in đậm trong thế núi, dáng sông ở buổi đầu sơ khai của quá trình dựng nước của ba triều đại Vua sáng:Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành và Vua Lý Thái Tổ.





Du lịch Ninh Bình – đặt chân đến Tam Cốc Bích Động , một lần đến để ngàn lần muốn trở lại

Nằm ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Tam Cốc – Bích Động là một điểm đến quen thuộc mà du khách chắc chắn không thể bỏ qua khi đặt chân tới Ninh Bình. Tham quan Tam Cốc, bạn sẽ được ngồi trên thuyền, xuôi theo dòng sông Ngô Đồng thơ mộng ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp và những cánh đồng lúa chín vàng óng ánh. Khung cảnh nên thơ ở đây chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ du khách nào.





Ngoài ra du khách còn có thể tham quan Bích Động, gồm một động khô trên lưng chừng núi và một xuyên thủy động. Trên núi có chùa Bích Động, là một ngôi chùa cổ trải dài trên 3 tầng núi, là nơi đón du khách thập phương tới thắp hương, cầu khấn. Giá vé tham quan là 120.000đ/người lớn, 60.000đ/ Trẻ em

Du lịch Ninh Bình - lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh tại Hang Múa

Nhắc đến Ninh Bình người ta sẽ nghĩ ngay đến Hang Múa - nơi đây còn được mệnh danh là "Vạn Lý Trường Thành" thu nhỏ trong lòng Ninh Bình bởi khi chinh phục và leo tới đỉnh của Hang Múa bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên núi rừng hoang sơ tuyệt đẹp.

Hang Múa nằm ngay phía dưới chân núi Múa Ninh Bình, từ trên cao nhìn xuống bạn sẽ thấy nơi đây giống như hình quả chuông úp ngược. Từ chân núi có thể nhìn thấy những bậc thang đá dẫn đến đỉnh núi. Hai bên bậc thang là những hình trạm trổ mang đậm nét đặc sắc văn hóa. Đây cũng là nơi mà vua Trần thời xưa thường ghé tới để nghe các cung tần mỹ nữ đàn ca múa hát, chính vì vậy mà có tên là Hang Múa.

Không những vậy, địa điểm du lịch này còn nổi tiếng là một hang động lớn tọa lạc ngay giữa cố đô Hoa Lư. Mặc dù ở Ninh Bình sở hữu cho mình rất nhiều hang động khác nhau thế nhưng nhờ vẻ đẹp kì vĩ nơi đây luôn là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những ai yêu thích khám phá. Vẻ đẹp của Hang Múa không chỉ khiến du khách trong nước yêu thích mà ngay cả những du khách nước ngoài cũng rất muốn được ghé đến một lần, đặc biệt vào mùa hoa sen nở rộ như hiện nay.

