Trung thu 2020 đã chạm ngõ, đây là những địa điểm vui chơi mà giới trẻ Sài Thành không nên bỏ qua

Còn ít ngày nữa thôi là Trung thu 2020 đến rồi, nếu bạn team Sài Gòn vẫn còn đang mơ màng chưa biết năm nay nên "quẩy" Trung thu ở đâu thì bạn nên tham khảo ngay những địa điểm vui chơi nổi tiếng dưới đây:

Phố đèn lồng Lương Nhữ Học

Trung thu 2020 không thể bỏ qua phố đèn lồng Lương Nhữ Học

Địa chỉ: Đường Lương Nhữ Học - Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM

Nằm trong top những địa điểm vui chơi Trung thu 2020 mà chúng mình muốn giới thiệu tới team Sài Gòn đó là phố đèn lồng Lương Nhữ Học tại Quận 5. Nơi đây được mệnh danh là "thánh địa lồng đèn" và là địa điểm vui chơi nổi tiếng tại Sài Gòn

Từ cuối tháng 7, 8 con phố này đã tấp nập người qua lại, mọi người thường đổ xô tới đây để chụp ảnh, check-in. Hàng trăm mẫu đèn lồng có kích thước và màu sắc bắt mắt được treo khắp con phố. Đến đây bạn sẽ được thỏa thích chụp ảnh, check-in sống ảo, thưởng thức những món ăn vặt ngon, bổ, rẻ từ những hàng quán do người Hoa buôn bán.

Theo kinh nghiệm của nhiều người từng đến chơi trung thu tại đây thì khoảng 6h chiều là thời điểm thích hợp để bạn đến đây vui chơi. Một mẹo nhỏ là bạn hãy lựa chọn mua một chiếc đèn lồng tại đây, vừa làm đạo cụ để chụp, vừa mua hỗ trợ những người bán hàng. Giá của những chiếc đèn lồng này cũng khá rẻ, chỉ từ 30-40k.

Cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt

Cầu Ánh Sao lấp lánh ánh đèn huyền ảo

Địa chỉ: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Một địa điểm vui chơi trung thu khác tại Sài Gòn không thể không kể đến đó là cây Cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyên tại quận 7. Đây là một địa điểm khá thoáng đãng, mát mẻ, khung cảnh lãng mạn với những ánh đèn lung linh đầy màu sắc thu hút rất nhiều cặp đôi đến đây để ngắm cảnh, hóng mát và chiêm ngưỡng những bàn hòa nhạc của ánh sáng. Vào đêm trăng tròn, bạn có thể ngắm nhìn những vầng trăng tròn sáng vằng vặc trên sông, khá thú vị phải không nào.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ lâu đã được xem là một chốn ăn chơi quen thuộc của những ai đang sinh sống tại Sài Gòn. Nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, cuối tuần nào khu phố này thu hút được sự chú ý của rất đông các bạn trẻ. Đặc biệt vào những đêm rằm tháng 8, phố đi bộ Nguyễn Huệ càng trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những dải đường đầy ắp những chiếc lồng đèn đa màu sắc, những món đồ chơi phát sáng với âm thanh vui nhộn càng làm cho khu phố thêm phần náo nhiệt hơn.

Tòa nhà Landmark 81

Bên trong tòa nhà Lanmark 81 là cả một thế giới thú vị cho bạn

Địa chỉ: Số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Bên trong tòa Landmark 81 ở Sài Gòn có rất nhiều thứ hay ho dành cho bạn. Đây là một trung tâm thương mại nằm trong khu căn hộ cao cấp Vinhomes Central Park được khai trương vào năm 2018. Với rất nhiều dịch vụ tiện ích Landmark 81 hứa hẹn là một trong các địa điểm đi chơi trung thu TPHCM mới hấp dẫn.

Đến với Landmark 81 trong mùa trăng tròn năm nay, bạn sẽ tha hồ sống ảo bởi background lên hình vô cùng hoành tráng và sang chảnh. Bạn có thể vừa đi dạo ngắm trăng, vừa ăn uống và chơi các trò chơi hấp dẫn.

Vạn Hạnh Mall

Vạn Hạnh Mall là một trong những địa điểm vui chơi trung thu thích hợp cho giới trẻ vào mùa trăng tròn năm nay

Địa chỉ: 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tọa lạc ngay trên đường Sư Vạn Hạnh – nơi được mệnh danh là “con đường ăn chơi” giữa lòng Sài Thành. Vạn Hạnh Mall hội tụ mọi yếu tố cần có cho một đêm chơi hội trăng rằm. Và vì vậy không có lý gì mà bạn lại không ghé tới đây vào dịp trung thu năm nay cả.

Giga Mall Phạm Văn Đồng

Giga Mall Phạm Văn Đồng đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động để đón trung thu năm nay

Địa chỉ: Số 240 – 242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Nếu những bạn đang suy nghĩ nên đi đâu chơi mùa trung thu này thì có thể tham khảo địa điểm Giga Mall Thủ Đức.Với tổng diện tích sàn bán lẻ hơn 110.000 m2, Giga mall sở hữu nhiều hoạt động hấp dẫn như: shopping, ẩm thực, giải trí , văn phòng và công nghệ phục vụ mọi đối tượng, trở thành điểm đến cho mọi du khách trong nước và quốc tế.

Trung tâm thương mại Takashimaya

Hàng loạt những chiếc đèn lồng đủ màu sắc đã được trang hoàng tại trung tâm thương mại

Địa chỉ: 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ở quận 1 có rất nhiều địa điểm chơi trung thu 2020 cực kỳ hấp dẫn và Takashimaya – Saigon Center quận 1 là một lựa chọn ưu tiên dành cho bạn. Đây được xem là trung tâm mua sắm sầm uất tại khu vực trung tâm Sài Gòn. Không những vậy, Takashimaya còn là địa điểm check-in phổ biến của giới trẻ vì sở hữu khu vực trưng bày lung linh được trang trí đẹp mắt. Chỉ cần đặt chân đến sảnh thôi là bạn đã có thể cảm nhận được không khí Trung thu ngập tràn rồi nhé.

Trung tâm thương mại Crescent Mall

Khung cảnh lung linh của trung tâm thương mại Crescent Mall

Địa chỉ: số 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

Ngoài những địa điểm trên thì còn một điểm vui chơi trung thu 2020 mà các bạn không nên bỏ qua đó là trung tâm thương mại Crescent Mall. Đây là một trung tâm thương mại nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng với nhiều khu vực mua sắm vui chơi và ăn uống cực nhộn nhịp. Ngoài ra, mỗi dịp trung thu đến, bạn còn được tha hồ tạo dáng với background lồng đèn cực chất nữa.

Khu vui chơi Suối Tiên & Đầm Sen

Khu vui chơi Suối Tiên - Đầm Sen là một địa điểm thích hợp cho các gia đình có con nhỏ

Địa chỉ Đầm Sen: số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TPHCM

Địa chỉ Suối Tiên: số 120 Xa lộ Hà Nội, P.Tân Phú, Q.9, TPHCM

Đầm Sen – Suối Tiên được xem là 2 địa điểm vui chơi quá ư nổi tiếng tại Sài Gòn và được nhiều người lựa chọn vào mỗi dịp lễ tết. Vào những ngày lễ hội trăng rằm, cả hai khu công viên văn hóa đều trở nên vô cùng rộn ràng, đông đúc. Khắp nơi đều được trang hoàng lồng đèn rực rỡ với các hoạt động thú vị. Một số hoạt động hấp dẫn như múa lân, văn nghệ với chị Hằng, xem kịch chú Cuội, diễu hành, chụp ảnh, tham gia rước đèn, phá cỗ và nhận quà từ các trò chơi tại đây.

AEON Mall

AEON Mall cũng đã trang trí đầy đủ và sẵn sàng các hoạt động để đón trung thu 2020

Địa chỉ Aeon Bình Tân: Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Địa chỉ Aeon Tân Phú: Aeon Celadon Tân Phú, ở 30 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú

Trung tâm mua sắm AEON được xem là địa điểm vui chơi trung thu 2020 không thể bỏ lỡ của giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây là điểm đến thích hợp cho những gia đình có con nhỏ. Khu food court phong phú, giá cả phải chăng cùng nhiều hoạt động được tổ chức vào dịp trăng tròn được xem là điểm thu hút của AEON Tân Phú.

