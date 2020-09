`Đến hẹn lại lên` đây là những địa điểm vui chơi trung thu lý tưởng nhất cho giới trẻ tại Hà Nội

Phố đèn lồng Hàng Mã

Một trong những địa chỉ vui chơi trung thu lý tưởng nhất Hà Nội không thể bỏ qua phố đèn lồng Hàng Mã. Cứ mỗi mùa trung thu, Phố đèn lồng hàng Mã lại nhộn nhịp rực rỡ đầy đủ các mặt hàng đồ chơi và đồ trang trí. Vào buổi tối, những chiếc lồng đèn được thắp sắng khiến phố Hàng Mã sáng như một thế giới trung thu thu nhỏ. Do đó vào dịp rằm tháng 8, các gia đình hoặc các bạn trẻ nam nữ thanh niên nên đén đây để chụp ảnh, tham quan hoặc mua sắm, chắc chắn sẽ khiến cho mùa trung thu của bạn thêm vui vẻ, ý nghĩa hơn đấy.

Không thể bỏ qua phố đèn lồng Hàng Mã

Hoàng Thành Thăng Long

Tại Hà Nội còn có một địa điểm vui chơi Trung thu rất đáng tham khảo đó là Hoàng Thành Thăng Long. Mỗi dịp rằng tháng 8 cận kề, Hoàng Thành Thăng Long lại nhộn nhịp và tấp nập người qua lại. Hằng năm tại đây đều diễn ra rất nhiều hoạt động vui chơi thú vị và bổ ích như: trình diễn ca nhạc, múa sư tử, chơi ô ăn quan, đi cầu tre gánh lúa, pháo đất, xem nghệ nhân trình diễn, làm bánh, vẽ mặt nạ, đen ông sao,...

Hoàng Thành Thăng Long mùa trung thu

Royal City

Trung thu không thể bỏ qua địa điểm vui chơi hấp dẫn như Royal City. Trung thu tại Royal City luôn có rất nhiều hoạt động hấp dẫn không chỉ thu hút các gia đình có con nhỏ mà còn cả những nhóm bạn trẻ đến đây để vui chơi, check-in,...Không gian bên ngoài lẫn bên trong của "thành phố hoàng gia" đều được trang hoàng lộng lẫy với vô vàn những chiếc đèn lồng khổng lồ và những chương trình ưu đãi từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Royal City sáng lấp lánh đêm trăng tròn

Phố đi bộ Hà Nội

Nếu trung thu không biết đi đâu ở Hà Nội thì cứ ghé qua phố đi bộ, chắc chắn bạn sẽ không phải hối hận đâu. Vào những ngày lễ hội như trung thu phố đi bộ đều được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng thật lung sinh đầy màu sắc. Ngoài ra, dọc theo những tuyến phố cũng không thể thiếu được các hoạt động ca hát nhảy múa sôi động. Những dòng người nườm nượp đổ về đây chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một không khí trung thu không thể quên.

Phố đi bộ là một địa điểm mà giới trẻ không nên bỏ qua mùa trung thu này

Bảo tàng dân tộc học

Bảo tàng dân tộc học cũng là địa điểm vui chơi quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ. Tại đây vào mỗi mùa trung thu đều diễn ra rất nhiều chương trình giải trí thú vị và ý nghĩa như: Nặn hoa quả bằng đất sét, cắt tỉa, trang trí mâm ngũ quả, làm đèn lồng, đèn ông sao,...

Bảo tàng dân tộc học có nhiều hoạt động khá thú vị

Phố Phùng Hưng

Vào trung thu năm ngoái, phố bích họa Phùng Hưng đã ở thành một địa điểm vui chơi Trung Thu lý tưởng được nhiều bạn trẻ ghé qua để check-in với những hàng đèn lồng tuyệt đẹp được giăng trên đường. Năm nay tuyến phố này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều hoạt động vui chơi trung thu hấp dẫn mà các bạn trẻ không nên bỏ qua.

Phố Phùng Hưng rực rỡ đèn lồng vào trung thu năm ngoái

Công viên nước Hồ Tây

Một trong những địa điểm vui chơi trung thu thu hút được nhiều gia đình nhất đó chính là công viên nước Hồ Tây. Các vị khách thiếu nhi tại đây luôn bị hấp dẫn bởi chuỗi các trò chơi, ca múa nhạc sôi nổi, đa dạng. Đặc biệt vào mỗi dịp trung thu, nơi đây lại được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ ánh sáng tựa chốn thần tiên. Các trò chơi dân gian hấp dẫn cùng nhiều phần quà thú vị càng làm cho buổi tối Trung thu tại đây thêm phần sôi động và khó quên hơn.

Các hoạt động vui chơi tại công viên nước Hồ Tây

Sân vận động Mỹ Đình

Nếu bạn chưa biết trung thu năm nay nên đi đâu thì Sân vận động Mỹ Đình cũng là một lựa chọn không tồi. Với không gian rộng rãi, thoát mát, đây là một địa điểm vui chơi trung thu phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Tại đây bạn sẽ được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng được thắp sáng và thả lên không trung, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó, địa điểm này cũng rất thích hợp để bạn rước đèn, ngắm trăng và cầu nguyện những điều may mắn đến với gia đình mình.

Sân vận động Mỹ Đình cũng không là một địa điểm tồi cho mùa trung thu năm nay đâu nhé

Aeon Mall Long Biên

Nếu muốn một không khí trung thu khác biệt, bạn có thể lựa chọn Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên cho Tết Trung thu 2020 của mình. Nhiều năm gần đây, tại Aeon Mall Long Biên đều diễn ra nhiều hoạt động trung thu hấp dẫn như: Trang trí đèn lồng giấy, xếp lá dừa nghệ thuật, nặn tò he, múa lân, nhạc kịch… Những trò chơi dân gian tưởng như chỉ còn trong kí ức sẽ được tái hiện trở lại đầy sống động, giúp bạn ôn lại những kỉ niệm Trung thu êm đềm của tuổi thơ.

Aeon Mall Long Biên có nhiều hoạt động vui chơi trung thu hấp dẫn

Công viên Thủ Lệ

Công viên Thủ Lệ là một địa điểm vui chơi không mới nhưng nó lại luôn hấp dẫn các gia đình có con nhỏ. Đến đây bạn sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi thú vị, diện tích của công viên khá lớn, nhiều xây xanh, tạo nên một bầu không khí khá mát mẻ và dễ chịu.

Công việc Thủ Lệ thích hợp cho những gia đình có con nhỏ

Thiên đường Bảo Sơn

Thiên đường Bảo Sơn là một khu vui chơi lớn xã trung tâm Hà Nội nên có thể hạn chế được sự đông đúc, trật trội do kẹt xe. Ngoài ra, công viên giải trí và du lịch văn hóa hiện đại này còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi trung thu hấp dẫn như: Khám phá thủy cung, thăm vườn thú, xem múa lân, xem nhưng màn trình diễn đặc sắc của cá heo, sư tử biển,... và nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian khác trong đêm trăng rằm.





Thiên đường Bảo Sơn là một địa điểm vui chơi trung thu không nên bỏ qua

Time City

Chốt hạ bảng danh sách những địa điểm vui chơi trung thu ở Hà Nội năm nay chính là Time City. Nằm trong hệ thống những trung tâm thương mại lớn và sang trọng nhất nhì Hà Nội, Time City chính là một chốn dừng chân thú vị trong mùa trăng tròn này của bạn. Tại đây, khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy với đèn nháy, đèn lồng sáng rực rỡ, hàng trăm trò chơi dân gian khác nhau cùng với những gian hàng hấp dẫn giúp bạn vừa thư giãn vừa hòa nhập vào không khí vui tươi của ngày tết trung thu đấy nhé.

Time City rực rỡ ánh đèn

Những địa điểm vui chơi trung thu tại Hà Nội

Theo Phương Hoa/SKCĐ