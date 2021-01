Những đơn hàng thắp sáng ước mơ con: Chỉ mong có khách thường xuyên để đủ tiền đóng học cho đám nhỏ

Sống trên đất Sài Gòn, chị Đỗ Thị Thanh Thảo bán cháo lòng trong một con hẻm nhỏ trên đường Đỗ Tấn Phong (quận Phú Nhuận, TP HCM). Chồng chị Thảo làm tài xế nhưng xe cháo của chị vẫn là nguồn thu nhập chính của gia đình để nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học cắp sách tới trường.

Chị Thảo và con trai đứng bên xe cháo - nguồn thu nhập chính của gia đình

Chị Thảo tâm sự, có ngày bán được, ngày không, nhiều lần chị vay mượn gần xa để kịp đóng tiền học cho con. Gia Hoàng là tên gọi của cậu con trai người phụ nữ bán cháo. Cậu bé đang học tiểu học. Gia Bảo rất thích đi học nhưng trong em luôn thường trực nỗi lo nhỡ bố mẹ bắt nghỉ học vì gia đình không đủ kinh tế.

"Cuộc sống khó khăn, vợ chồng đồng lòng làm mọi cách để bé có cuộc sống tốt hơn. Chỉ mong sao có khách thường xuyên để đủ tiền đóng học, cho bé thoải mái đi học là mừng lắm rồi", chị Thảo bộc bạch.

Một gia đình có hoàn cảnh tương tự như nhà chị Thảo, đó là anh Trọng Bảo - chủ quán hủ tiếu trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP HCM. Anh Bảo cũng chỉ biết trông chờ vào những tô hủ tiếu bán được để lo tiền đóng học cho con. Quán ăn nhỏ là hy vọng duy nhất cho ước mơ gia đình đoàn tụ dịp Tết, đóng viện phí cho vợ mới sinh thêm con, trả tiền thuê nhà...

Hàng hủ hiếu của anh Bảo chở theo cả ước mơ của gia đình nhỏ

Ngồi tâm sự, anh Bảo chia sẻ, vợ chồng anh cùng vào TP HCM kiếm tiền gửi về nuôi con ăn học vì ở quê, công việc chăn nuôi của anh chị lỗ nặng. Gửi con đầu lòng cho ông bà chăm từ khi bé mới 6 tuổi, 15 năm qua, anh chỉ chủ yếu đạp xe bán hủ tiếu dạo.

Gom góp mãi tới năm vừa rồi, anh mới thuê được một chỗ đứng bán trên vỉa hè đường Huỳnh Văn Bánh. Thế nhưng, chỗ là ăn vừa ổn định thì Covid-19 xuất hiện, anh nghỉ vài tháng, mấy tháng gần đây mới bán trở lại mấy tháng nay và may mắn hoạt động tốt. Người đàn ông với xe hàng hủ tiếu tiết lộ, một trong những nguyên nhân là do anh mở được một gian hàng online trên ứng dụng Gojek qua chiến dịch "Để không ai bị bỏ lại phía sau" do chương trình Cafetek của HTV9 phối hợp cùng Gojek thực hiện.

Giờ đã thành một thói quen, anh Bảo ngày nào cũng ngóng chờ tiếng xe máy râm ran và bóng áo xanh của các tài xế công nghệ.

Với anh, ngày Tết được đoàn tụ cùng gia đình đang đến thật gần. Anh cũng có được món quà đem tặng lại vợ chiếc điện thoại thông minh anh mới nhận được trong chương trình "Để không ai bị bỏ lại phía sau".

Giống như anh Bảo, chị Thảo đã bớt lo lắng về tiền bạc, giảm nỗi sợ ế khách mỗi khi trời mưa bởi xe cháo của chị đã có một vị trí cửa hàng trên ứng dụng online.

Chị Thảo hạnh phúc nói "Từ ngày bán hàng qua qua ứng dụng trên điện thoại, hai vợ chồng thêm được đồng ra đồng vào lo học phí cho hai đứa nhỏ. Công việc ổn định hơn, vợ chồng tự nhủ phải cùng phấn đấu cho con có tương lai tốt hơn". Đôi mắt con trai chị cũng lấp lánh niềm vui và lạc quan đầy hy vọng khi thấy quán ăn nhỏ của gia đình ngày một đông khách.

Nhờ công nghệ với một chiếc điện thoại thông minh, những người bán hàng truyền thống đã có cơ hội tiếp cận các khách hàng trên nền tảng mua bán - đặt hàng online mà không cần thấy mặt, cải thiện kinh doanh và có thu nhập ổn định hơn.