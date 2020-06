Những hành động khi `yêu` khiến chàng hưng phấn đến phát điên, các nàng nên thử ngay

Đừng coi thường nhé, hôn nhân có viên mãn và hạnh phúc hay không phần lớn phụ thuộc vào việc chăn gối hòa hợp. Chỉ cần làm những hành động đơn giản, nàng đã đủ sức khiêu khích ham muốn chinh phục và khiến chàng không thể chịu được nổi, chỉ muốn lao ngay vào cuộc mây mưa, dành tặng cho bạn những giây phút tuyệt vời hơn cả trên thiên đường.

Ảnh minh họa.



Rên rỉ khi yêu: Theo nhiều nam giới chia sẻ, đây chính là âm thanh quyến rũ nhất mà họ có thể nghe thấy trên đời. Đây còn được coi là một ám hiệu khuyến khích và khen ngợi người ấy của bạn nữa.

"Yêu" bằng miệng: Dù không nên tiến hành thường xuyên vì có nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường miệng, nhưng đôi khi bạn cũng nên "đổi gió", hâm nóng tình cảm bằng biện pháp này nhé.

Ảnh minh họa.

Vỗ nhẹ vào mông: Thử ngay rồi sẽ biết, chỉ với cái vỗ nhẹ vào mông, hông hay sườn cũng đủ khiến chàng có cảm giác lạ, tràn đầy rung động và cảm hứng cho chuyện chăn gối.

Nghe một bản nhạc trước khi "yêu": Lựa chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc phù hợp với chuyện chăn gối và bật lên trước khi chàng bước vào. Theo đó, mặc một bộ đồ đẹp, tặng chàng một cái nhìn đắm đuối hay một nụ hôn sâu để bắt đầu mọi thứ nhé.

Yêu cầu chàng "nuông chiều" mình: Chẳng có ai hiểu rõ cơ thể bằng chính bản thân mình. Thay vì xấu hổ, rụt rè, nàng hãy chủ động yêu cầu anh ấy làm mình hài lòng. Khiến người mình yêu sung sướng cũng chính là điều khiến đàn ông cảm thấy tự hào và thích thú.

Your browser does not support HTML5 video.