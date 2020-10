Những hé lộ về single mới của TWICE "Eyes wide open" từ NSX âm nhạc từng hợp tác với BLACKPINK

Tushar Apte, nhà sản xuất đứng sau một trong những bài hát mới nhất của BLACKPINK, gần đây đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp với K-Pop High India để nói về trải nghiệm của anh ấy. Tuy nhiên, cùng với sự ra mắt của BLACKPINK, nhà soạn nhạc K-Pop kỳ cựu cũng tiết lộ một số bí mật lớn về sự trở lại mới của TWICE

Tushar Apte đã hoạt động trong ngành sản xuất K-Pop trong nhiều năm. Sau khi làm việc với "Home" của BTS vào năm ngoái, anh ấy là một trong những người viết chính cho BLACKPINK B-side mới cho ca khúc trong full album đầu tay "The Album", "Love To Hate Me".

Tushar Apte là một NSX âm nhạc nổi tiếng

Trước khi hoạt động với nhiều nghệ sĩ lớn, Apte bắt đầu khởi nghiệp với nhóm nhạc nữ RaNia đã tan rã. Trong khi trò chuyện với những người theo dõi K-Pop High India, anh ấy giải thích rằng người đầu tiên giúp anh ấy có được tác phẩm đó là một nhà sản xuất đồng nghiệp tên là Alex. Và, theo Tushar Apte, Alex là nhà sản xuất ca khúc chủ đề sắp tới của TWICE.

JYP Entertainment gần đây đã xác nhận rằng TWICE sẽ trở lại vào ngày 26 tháng 10, khoảng năm tháng sau khi phát hành bản hit “More & More” trước đó. Hôm nay, công ty đã tiết lộ rằng full album thứ hai sắp tới của nhóm sẽ có tên là "Eyes Wide Open".

Poster nhá hàng từ JYP

Hiện tại, JYP Entertainment vẫn chưa cho người hâm mộ biết bất kỳ thông tin chi tiết nào về ca khúc chủ đề. Tuy nhiên, Apte đã tiết lộ một số chi tiết "độc quyền" trong chương trình phát sóng trực tiếp của mình — bao gồm cả thể loại của bài hát. Theo nhà sản xuất BLACKPINK, đĩa đơn tiếp theo của TWICE sẽ là nhạc pop “lấy cảm hứng từ thập niên 80”.

Apte tiếp tục nói rằng bài hát "thực sự thú vị". Trên thực tế, anh ấy đã đi xa đến mức nói rằng đây là một trong những đĩa đơn K-Pop yêu thích của anh ấy trong năm. Có vẻ như Alex đã chia sẻ ca khúc với Apte trước khi phát hành vào tháng 10.

Khả năng ca khúc chủ đề lấy cảm hứng từ thập niên 80 chắc chắn có thể phù hợp với các chi tiết album được phát hành ngày hôm nay. Theo JYP Entertainment, "Eyes Wide Open" sẽ có ba phiên bản, một trong số đó được gọi là phiên bản “Retro”.

Alex Wright chụp ảnh cùng cựu thành viên 2NE1 Minzy

Và Alex bí ẩn mà Apte nhắc đến rốt cuộc là ai? Có vẻ như ứng cử viên khả dĩ nhất là Alex Wright, một nhạc sĩ K-Pop lâu năm mà Tushar Apte đã từng cùng làm việc trong quá khứ. Alex Wright cũng đã sản xuất cho các nghệ sĩ quốc tế lớn, bao gồm Britney Spears và Lady Gaga. Mặc dù chưa có gì chính thức được xác nhận, nhưng vị trí của Apte trong ngành khiến anh ấy trở thành một nguồn tin khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, các ONCE sẽ phải đợi cho đến khi teaser của Eyes Wide Open bắt đầu được tung ra vào ngày 11 tháng 10 để tìm hiểu thêm.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: TWICE chính thức gia nhập dàn sao KPOP đồng loạt comeback lớn vào tháng 10 với dự án full album

Theo Thanh Thùy/SKCĐ