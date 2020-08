Những hình ảnh đầu tiên của thành phố Hải Dương sau lệnh cách ly 15 ngày kể từ 0h ngày 14/8/2020

Tối 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái ký quyết định thực hiện cách ly toàn thành phố Hải Dương trong vòng 15 ngày. UBND tỉnh vừa quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

Điều 1 thực hiện cách ly toàn thành phố Hải Dương, cụ thể như sau

1️. Kể từ 0 giờ ngày 14/8/2020 toàn thành phố Hải Dương thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình , thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thông tin khẩn cấp từ UBND tỉnh Hải Dương vào đêm qua

2️. Yêu cầu mọi người dân:

a) Ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa/dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

b) Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm Sức Khỏe , an toàn cho người lao động.

3️. Dừng họp các chợ trên địa bàn thành phố, chỉ để lại các cơ sở bán lương thực, thực phẩm.

Thế giới bò tươi tại số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương nơi có bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã phải đóng cửa

Điều 2. Xử lý triệt để “ổ dịch”

1️. UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Sở Y tế phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại số 36, Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch” để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Địa điểm xung quanh những nơi có ca bệnh ở TP Hải Dương đều bị phong toả

2️. Cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp F1: Trưng dụng khu Ký túc xá Trường Đại học Hải Dương làm nơi cách ly tập trung cho tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân 867 và bệnh nhân 751. Giao UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Trường Đại học Hải Dương vận chuyển, đưa đón toàn bộ 152 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại khu Ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Trong quá trình di chuyển phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

Công tác phun khử khuẩn được triển khai ngay trong đêm tại các vùng có ca mắc COVID-19

Nhân viên y tế hoạt động tích cực để phòng chống dịch bệnh COVID-19



3. Nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2 Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Hải Dương chỉ đạo Công an Thành phố tranh thủ từng giờ, từng phút để nhanh chóng truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 751 và 867, đồng thời quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cách ly của các đối tượng trên. Lập chốt kiểm duyệt tại các lối ra, vào thành phố Hải Dương trong thời gian cách ly. Phong tỏa đoạn đường ở số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương 4. Sàng lọc COVID-19 trên diện rộng Giao Sở Y tế nhanh chóng khôi phục toàn bộ hệ thống máy móc xét nghiệm về COVID-19 của 4 cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh để làm xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng các trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 751 và bệnh nhân 867.

Điều 3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Yêu cầu Sở Thông tin & Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Hải Dương thông báo công khai, trung thực những thông tin liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quán bò tươi số 36, Ngô Quyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng để những người dân đã qua lại “ổ dịch” này kịp thời nắm bắt thông tin và khẩn trương khai báo y tế, yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm COVID-19. Đồng thời các cơ quan Báo, Đài cần tuyên truyền để người dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền.

Hải Dương là tỉnh tiếp theo chính thức bước vào 15 ngày cách ly toàn thành phố kể từ 00h ngày 14/8/2020

