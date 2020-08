Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam và đặc biệt tại Hà Nội. Ngày 17/8, lực lượng Công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội đã ra quân, tuần tra và xử phạt những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Theo ghi nhận của Vietnamplus, tại phố Kẻ Vẽ thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc từ Liêm, Hà Nội, đây được đánh giá là khu phố đông dân cư, có chợ dân sinh có lưu lượng người qua lại rất cao trên địa bàn quận, trong khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ, có tới hơn 10 trường hợp người dân không đeo khẩu trang bị chốt kiểm tra liên ngành của lực lượng Công an phường Đông Ngạc , Y tế quận Bắc Từ Liêm phát hiện xử lý.





Xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Các lý do được người dân đưa ra là: “đi quá vội nên quên,” “nhà gần nên không mang theo”… thậm chí có những người đã để khẩu trang trong túi quần hoặc cầm khẩu trang trên tay nhưng vẫn “vô tình quên” không đeo lên mặt.

Trung tá Quách Văn Tính, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Trong buổi sáng ngày hôm nay (17/8), chúng tôi đã xử phạt 8 trường hợp, cũng có nhiều trường hợp chỉ tuyên truyền nhắc nhở.”

Song song với xử phạt những người dân cố tình không chấp hành, lực lượng Công an phường cũng thường xuyên tuyên truyền lưu động, nhắc nhở người dân. Không chỉ có ở đường phố mà còn trong khu chợ tập trung đông người.

chống dịch COVID-19 không phải là của riêng một cơ quan, ban, ngành nào mà cần sự chung tay của mọi người, của toàn Vấn đề phòng,COVID-19 không phải là của riêng một cơ quan, ban, ngành nào mà cần sự chung tay của mọi người, của toàn xã hội . Và, nó bắt đầu từ chính những hành động nhỏ nhất đó là đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Your browser does not support HTML5 video.

Những hình ảnh đầu tiên về việc xử phạt không đeo khẩu trang tại Hà Nội